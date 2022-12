So fieberten die Fußball-Fans in Mannheim mit Marokko

Marokko war der Sensations-Halbfinalist bei der WM 2022 in Katar. Beim Arabischen Haus e.V. in Mannheim drückten knapp 100 Leute die die Daumen.

Als erstes afrikanisches Team stand Marokko im Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Entsprechend aufgeregt waren die knapp 100 Menschen, die am Mittwochabend im Saal des Gemeinschaftszentrums mit der Mannschaft von Trainer Walid Regragui fieberten.

Den ersten Dämpfer gibt es allerdings bereits nach fünf Minuten, als Theo Hernandez zum 1:0 für Weltmeister Frankreich trifft. Die Stimmung danach: angespannt. Aber durchaus auch optimistisch, weil Marokko die Begegnung in der Folge offen gestaltet.

Nach guten Chancen für die Franzosen haben die marokkanischen Fans kurz vor der Halbzeit den Torschrei schon auf den Lippen, doch Jawad El Yamiq scheitert mit seinem Fallrückzieher am Pfosten (44.). Halbzeit. Zeit zum Durchatmen.

Schon vor dem Anpfiff herrscht gespannte Stimmung in Mannheim. SWR

Marokko kann die französische Abwehr nicht knacken

In der zweiten Halbzeit geben die Marokkaner dann den Ton an und sind mehrmals nahe am Ausgleich. Doch Frankreichs Abwehr hält stand.

Gut zehn Minuten vor dem Abpfiff dann die Entscheidung. Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt trifft zum 2:0 - enttäuschte Gesichter im Gemeinschaftssaal in Mannheim. Um 21:54 Uhr dann der Schlusspfiff, der Traum vom WM-Finale ist für Marokko ausgeträumt.

Marokkos Fans können stolz auf die Mannschaft sein

Auch, wenn es letztlich nicht mit dem Finaleinzug geklappt hat: Die marokkanische Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar Geschichte geschrieben, das wissen sie auch in Mannheim. Niemand hätte vor der WM gedacht, dass es die Mannschaft so weit schaffen würde. "Wir können stolz sein", lautet dann auch das Fazit, das man immer wieder hört an diesem Abend.

Im Spiel um Platz drei (Samstag, um 16 Uhr) werden die Fans dann noch einmal die Daumen drücken, wenn es gegen Vize-Weltmeister Kroatien geht.