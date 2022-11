Fußball-WM in Katar: Mit Hayya-Card zu Götze und Co.

Die Fußball-WM läuft. Mit der Eröffnungs-Show im Al-Bayt-Stadion von Katar beginnt das umstrittenste Sport-Event des Jahres. Bei der WM mit dabei sind auch zwei Fans aus Insheim in der Südpfalz.

Fünf Stunden vorher, Terminal 2 am Flughafen Frankfurt. Marco Schäfer und Stephanie Merkel aus Insheim in der Südpfalz checken ein. Ihr Ziel: das DFB-Fan-Camp in Dubai. Von dort geht's jeweils zu den deutschen Spielen. Das Wichtigste im Gepäck: die sogenannte Hayya-Card. "Ohne Hayya-Card kann man weder einreisen, noch kommt man ins Stadion", erklärt Marco Schäfer vom DFB-Fan-Club der Nationalmannschaft. "Die Hayya-Card ist faktisch das Visum nach Katar."

Marco Schäfer und Stephanie Merkel haben das Vorrunden-Paket gebucht - vier Spiele, darunter alle drei Partien der deutschen Nationalmannschaft. "Das Doppelzimmer kostet dann zu zweit 5.600 Euro, inklusive aller Flüge, aller Transfers und so weiter", erklärt Schäfer. Sollten Götze und Co. die Vorrunde überstehen, wird die Reise entsprechend länger - und teurer. Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalelf wäre die Heimreise für die beiden Fans aus der Südpfalz keine Option.

WM-Boykott? "Das Aufbegehren hätte schon vor vielen Jahren sein müssen"

Betreut werden die Fans aus Rheinland-Pfalz von Hans-Joachim Toews. Geld aus Katar erhält hier keiner. "Neee, nee", sagt Toews, "so ist das nicht bei uns. Wir sind alles Fußball-Verrückte, die sind alle freiwillig mitgekommen. Wir wollen dahin reisen, um Fußball zu sehen in erster Linie." Marco Schäfer und seine Freundin sehen das genauso. Sie wollen ganz bewusst den Sport in den Vordergrund rücken auf ihrer WM-Reise.

"Das Aufbegehren hätte schon vor vielen Jahren sein müssen. Nicht jetzt vor der WM. Also ich find das total fehl am Platz", sagt Stephanie Merkel und ihr Freund ergänzt: "Wir freuen uns auf die Spiele, vor allem auf die Stadien, aufs Land und die Kultur. Es ist ja so, dass wir nicht nur nach Katar gehen, wir haben auch Ausflüge nach Abu Dhabi gebucht. Wir bleiben jetzt in Dubai. Da freu ich mich drauf. Und ich freu mich auch aufs schöne Wetter - bei 3 Grad hier."

Kalt lässt diese WM sowieso keinen - die Fans nicht - und erst recht nicht die Kritiker dieser umstrittenen Fußball-Show.