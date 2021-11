Al-Khor entlässt Winfried "Winnie" Schäfer

per Mail teilen

Winfried Schäfer ist nach SWR-Informationen nicht mehr Trainer des katarischen Erstligisten Al-Khor SC. Der Vertrag des 71-jährigen Trainers wurde aufgelöst.

Nach neun sieglosen Spielen in Folge trennten sich der Club und der Trainer wohl einvernehmlich. Schäfer hatte den Cheftrainer-Posten des Vereins im Januar übernommen und das vorgegebene Ziel "Klassenerhalt" geschafft. Der Saisonstart in die neue Spielzeit misslang jedoch, Schäfer und sein Team holten in der laufenden Saison noch keinen Sieg und stehen mit lediglich vier Punkten auf dem letzten Platz der Qatar Stars League.