Jetzt abstimmen: Sollte der Eintritt in Fußballstadien generell kostenlos sein?

Revolutionäre Pläne in Düsseldorf

Es klingt wie ein Aprilscherz, ist aber keiner. Zweitligist Fortuna Düsseldorf will seine Eintrittskarten in Zukunft kostenlos anbieten. Was denken Sie? Sollte das Vorbild für alle sein oder halten Sie das für Quatsch? Jetzt mit abstimmen!