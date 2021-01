Die Friseure regen sich auf, dass Fußballer sich in Corona-Zeiten stylen lassen, während der Normalo das nicht darf. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es vielleicht besser so ist.

Mike Werner Hansa Rostock - Die "Mutter" aller Vokuhilas Imago imago sportfotodienst; Wer hat, der hat! - Carlos Valderrama Imago imago/Norbert Schmidt Stefan Effenberg - der Tiger Imago imago/Sven Simon Graue Eminenz - Robert Lewandovski Imago Norbert SCHMIDT; Renato Sanches - the sky is the limit Imago ULMER; Früher war auch nicht alles besser Imago imago sportfotodienst; Toni Polster trug Locke mit Würde Imago Uwe Kraft via www.imago-images.de; Steffen Freund, schwarz-gelber Meisterzopf Imago imago sportfotodienst via www.imago-images.de; Serge Gnabry: Frisur oder Makramee? Imago Frank Hoermann/SVEN SIMON; Rudi Völler oder Tante Käthe darf nicht fehlen Imago imago sportfotodienst; Bernd Schuster "Der Blonde Engel" Imago via www.imago-images.de; Oliver Kahn, jung, blond, lang Imago imago/Kicker/Eissner, Liedel Paul "Wolle" Breitner 70er Style Imago imago/Frinke Axel Witsel - Paul Breitner 2.0 Imago ULMER; via www.imago-images.de; Alexander Meier - Ein Zöpfchen muss sein Imago Roskaritz /Eibner-Pressefoto; Jérome Boateng - Ohne Worte Imago via www.imago-images.de;