Der FC 08 Villingen hat zum zehnten Mal den südbadischen Verbandspokal gewonnen und sich damit für die lukrative 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert.

Im Endspiel setzte sich der Oberligist am Sonntag in Bahlingen gegen den Ligarivalen Freiburger FC mit 5:1 (2:1) durch. Die Freiburger müssen damit weiter auf den ersten Pokalerfolg seit 1992 warten. Erich Sautner brachte den Rekord-Pokalsieger aus Villingen in der 8. Minute in Führung, die Marco Anlicker (30.) ausglich. Ein Doppelschlag kurz vor und nach der Pause durch Patrick Peters (45.+2) und Nyamsi Mbem-Som (46.) brachte Villingen zurück auf die Siegerstraße. Timo Wagner (79.) und Damian Kaminski (90.+8) trafen zum Endstand.