Fußball-Drittligist VfR Aalen hat zumindest vorerst das Tabellenende verlassen. Die Aalener retteten zum Auftakt des 30. Spieltags dank eines späten Treffers ein 1:1 (0:0) bei Fortuna Köln.

Der VfR Aalen erreichte am Freitag beim Tabellen-14. Fortuna Köln ein 1:1 (0:0), liegt aber acht Runden vor Saisonschluss derzeit sechs Punkte hinter dem rettenden Platz 16.

Dauer 01:14 min Aalen mit Unentschieden in Köln Im Freitagabendspiel der 3. Liga hat der VfR Aalen bei Fortuna Köln ein unentschieden erkämpft.

Im Kölner Südstadion brachte Michael Eberwein die seit sechs Spielen unbesiegten Gastgeber in der 52. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß 1:0 in Führung. Mart Ristl traf in der 86. Minute zum Ausgleich für die Gäste, die nun schon seit drei Spielen nicht verloren haben.