Erneute Verletzung von Zagadou - Wie lange macht sein Knie das noch mit?

Verteidiger Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart ist erst 25 Jahre alt, hat aber bereits fünf schwere Knieverletzungen erlitten. Wie viel halten Knie aus - und kann man sich davon erholen?

Es ist wieder eine Verletzung am rechten Knie und wieder droht Dan-Axel Zagadou eine längere Pause. Dem Innenverteidiger des VfB Stuttgart werden große Qualitäten nachgesagt, sein Trainer Sebastian Hoeneß hält ihn für einen der "Top-Innenverteidiger der Liga". Aber der 25-Jährige konnte das bisher viel zu selten zeigen, weil ihn schwere Verletzungen, speziell an den beiden Knien, immer wieder zurückgeworfen haben.

Warum sind manche Sportler anfälliger als andere? "Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt Menschen, die O- oder X-Beine haben, die könnten verletzungsanfälliger sein als andere, aber das kann man nicht immer ableiten. Es gibt Leute mit angeborenen Beckenfehlstellungen, die Nachteile haben könnten in einer Sportart, aber in einer anderen wiederum Vorteile. Der eine hat straffe Bänder, der andere hat weiche Bänder, aber auch hier lässt sich kein Muster erkennen wer verletzungsanfälliger ist", erklärt Dr. Christian Sobau, Knie- und Hüftspezialist an der Arcus-Klinik in Pforzheim. Pauschal sei die Frage aber nicht zu beantworten, dafür müssten die Sportler, ihre Genetik und Verletzungsgeschichten einzeln betrachtet werden.

Steigt nach Verletzungen das Risiko, sich erneut zu verletzen?

Dass Zagadous beide Knie mit seinen 1,96 Metern und rund 92 Kilogramm Körpergewicht stärker belastet seien als die der kleineren, leichteren Spieler und er dadurch anfälliger sei, treffe laut Sobau nicht zu. "Größe und Gewicht haben bei einem durchtrainierten Profisportler keinen Einfluss, vor allem, wenn das normal proportioniert ist. Da gibt es keinen Zusammenhang."

Man könne auch nicht sagen, dass ein Spieler, der häufig verletzt ist, ein größeres Risiko habe, sich wieder zu verletzen. "Wenn eine Verletzung ausgeheilt ist, hinterlässt sie zwar ein paar Narben, aber keine wirklichen Spuren." Sobau kenne Sportlerinnen und Sportler, die in ihrer Jugend viele Verletzungen erlitten hätten, später aber kaum noch verletzt gewesen seien - und auch umgekehrt (wenig Verletzungen in der Jugend) lassen sich Beispiele finden. Auch hier gebe es keinen pauschalen Zusammenhang.

Dauert die Rehabiliation länger, wenn man oft verletzt ist?

Wie lange Zagadou ausfällt, ist noch nicht klar. Dazu hat sich der VfB Stuttgart nicht geäußert. Auch die genaue Diagnose wurde bisher nicht veröffentlicht. Laut Knie- und Hüftexperte Sobau dauere die Genesung jedenfalls nicht automatisch länger, nur weil eine Sportlerin oder ein Sportler häufiger verletzt sei. "Die Patienten mit Vorerfahrungen haben weniger Angst, wissen, was auf sie zukommt, kennen die Reha, kennen die Übungen. Sie haben auch ein besseres Körpergefühl." Das hänge aber vom Einzelfall ab.

Ist es realistisch, dass ein Spieler mit vielen Verletzungen nachhaltig fit bleibt?

Manche VfB-Fans sorgen und fragen sich, ob Zagadou eine Chance haben wird, künftig längere Zeit verletzungsfrei zu bleiben und auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Experte Sobau sagt grundsätzlich über verletzte Sportlerinnen und Sportler: "Ich glaube, dass man immer wieder zurückkommen kann. Es gibt Menschen, die tatsächlich nicht für Profisport geeignet sind, aber das stellt man vor der Karriere fest. Nicht-Profisport geeignete Sportler werden erst gar nicht Profi. Ich würde mich nie festlegen wollen, zu sagen: 'Der war schon (zehn) Mal verletzt, der kommt nie wieder zurück'. Im Gegenteil der Profi-Sportler will ja seinen Beruf wieder ausüben und hat eine hohe intrinsische Motivation zurückzukommen"