Bitteres Aus im Viertelfinale: U19 des VfB Stuttgart scheitert an Barca

Die Reise der U19 des VfB Stuttgart in der UEFA Youth League ist vorbei. In einem hochunterhaltsamen Viertelfinale unterlag der VfB dem FC Barcelona nach zwei vermeidbaren Gegentoren mit 1:2.

Nur acht Sekunden dauerte es, da war allen im Stadion auf der Waldau klar: Das wird für die Jungen Wilden der U19 des VfB Stuttgart ein harter Brocken. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte reichte den Nachwuchskickern des FC Barcelona, um die VfB-Abwehr in anfänglicher Unordnung zu erwischen. Kapitän Hugo Albas Abschluss von der Strafraumkante flog allerdings knapp über das Tor von Stuttgart-Keeper Florian Hellstern hinweg.

Von Verunsicherung war bei den Jungs von VfB-Trainer Nico Willig in der Folge allerdings nichts zu spüren. Stuttgart verteidigte leidenschaftlich gegen die Spanier, die zwar mehr vom Ball hatten, aber immer wieder an der Stuttgarter Defensivreihe hängen blieben. Die Hausherren setzten immer wieder Nadelstiche mit tiefen Bällen ins eigene Angriffsdrittel, doch auch hier fehlte die letzte Durchschlagskraft.

VfB auf Augenhöhe mit Barcelona

In der 22. Minute zeigte die Elf aus der berühmten katalanischen Nachwuchsakademie 'La Masia' erstmals das schnelle und direkte Kombinationsspiel, das den den Verein auch bei den Profis auszeichnet. Nach einem Doppelpass brach Flügelstürmer Jan Virgili links im Strafraum durch. Seine flache Hereingabe konnte Alba dieses Mal in Richtung Tor bugsieren, Torhüter Hellstern packte aber sicher zu. Der VfB konnte seinen ersten Abschluss vier Minuten später verbuchen, Benjamin Boakye rutschte der Ball aber über den Spann.

Matthaios Tsigkas (r.) schoss das Führungstor für den VfB Stuttgart gegen Barcelona IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

Deutlich besser machte das Matthaios Tsigkas kurz darauf. Nach einem Pass in die Spitze von Lauri Penna wurde der erste Schuss von Tsigkas noch von Barcelona-Verteidiger Andres Cuenca geblockt, den zweiten Versuch versenkte der griechische U19-Nationalspieler aber eiskalt im rechten Toreck zur 1:0-Führung (29. Minute). Es war Tsigkas' viertes Tor im laufenden Wettbewerb. Der VfB blieb dran. Dieses Mal trat Penna als Balleroberer in Erscheinung, über Kenny Freßle landete der Ball bei Mirza Catovic, dessen Versuch aus 18 Metern knapp über das Barça-Tor flog (36.).

Hellstern glänzt und patzt

Der FC Barcelona brauchte ein paar Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen, rannte dann aber fast im Minutentakt an. In der 37. Spielminute rettete Hellstern per Glanzparade gegen Arnau Pradas aus 13 Metern Entfernung, kurz darauf vereitelte der Keeper gegen Virgili aus spitzem Winkel von der rechten Seite (39.). Wiederum nur eine Minute später sorgte Hellstern per Fehlpass für den unglücklichen aber verdienten Ausgleich der Katalanen. Ein Pass auf VfB-Verteidiger Emirhan Agzikara war zu unpräzise, Pradas spritzte dazwischen und hatte keine Mühe, den Ball gegen Hellstern einzuschieben (40.). Einen weiteren satten Alba-Schuss lenkte der Keeper über die Latte – es blieb beim 1:1 zur Pause (41.).

VfB patzt nach der Pause erneut

Vor den Augen von Ex-Bundestrainer Joachim Löw startete auch die zweite Hälfte ohne Abstasten. Dieses Mal gehörte die erste Gelgenheit dem VfB und das gleich doppelt. Tsigkas und Catovic scheiterten innerhalb von 30 Sekunden beide an Barcelona-Keeper Aron Yaakobishvili (48.). Gerade als es so aussah, als würde der VfB die Kontrolle über das Spiel übernehmen, führte der nächste Patzer zum nächsten Gegentor. Maximilian Herwerth konnte einen einen hohen Ball nicht kontrollieren, Barcelonas Spielmacher Quim Nunyent schickte Virgili, der aus halbrechter Position punktgenau ins lange Eck traf (53.).

Die Schwaben versuchten nur zwei Minuten später zu antworten. Wieder tauchte Yaakobishvili gegen den aufgerückten VfB-Verteidiger Dorian Migalic ab und lenkte den Ball zur Ecke. Der Ungar im Tor der Katalanen rückte immer mehr in den Fokus. In der 64. Minute klärte er gegen einen strammen Boakye-Abschluss, den Nachschuss konnten sowohl Freßle als auch Penna nicht verwerten.

Barça-Keeper wird zum Albtraum

Barcelona zog sich nun zurück und versuchte nur noch gelegentlich durch Konter gefährlich zu werden. Der Fokus lag jetzt darauf, die Führung zu verwalten. Das gelang den Spaniern bis zur 78. Spielminute. Dann tauchte VfB-Linksverteidiger Alexandre Azevedo nach schönem Steilpass frei vor Yaakobishvili auf, der erneut Sieger blieb. Die größte Chance bot sich den Jungen Wilden allerdings sieben Minuten vor dem Ende. Der eingewechselte Salvatore Mule entwischte seinem Verteidiger, konnte Yaakobishvili aus kurzer Distanz aber nicht überwinden. Auf der Gegenseite hatte Virgili die Entscheidung auf dem Fuß, doch Hellstern packte zu.

In der 5. Minute der Nachspielzeit bäumte sich der Nachwuchs der Stuttgarter ein letztes Mal auf. Herwerth köpfte einen letzten langen Ball in Richtung Barcelona-Tor, doch wieder war Yaakobishvili zur Stelle. Es blieb beim 1:2. Ein bitteres Aus, trotz dessen sich die Schwaben hoch erhobenen Hauptes aus der Youth League verabschieden können.