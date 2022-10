VfB-Sportdirektor Mislintat mit klarem Bekenntnis zu Wimmer

per Mail teilen

Trotz der 0:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund hat sich Sportdirektor Sven Misltinat zum Trainer bekannt: Der VfB Stuttgart geht mit Michael Wimmer in die Winterpause.

0:5 verloren und bei Borussia Dortmund nicht den Hauch einer Chance gehabt. Doch nach den vorangegangenen Siegen gegen den VfL Bochum und Arminia Bielefeld im DFB-Pokal hat sich VfB-Sportdirektor Sven Misltintat klar zu Trainer Michael Wimmer bekannt und will mit ihm in die Winterpause gehen. In Interview mit SWR Sport erklärt er, warum.

SWR Sport: Sven Mislintat, Sie wollten den Schwung der letzten beiden Spiele mitnehmen. Was ist heute hier in Dortmund schiefgelaufen?

Sven Mislintat: Ich glaube, wir haben ihnen heute leider nicht das Spiel geliefert, was wir hätten liefern können - auch mit der Qualität, die wir haben. Sie waren eiskalt zu Beginn mit dem 1:0. Wir sind dann einigermaßen gut reingekommen, hatten selbst eine Chance zum 1:1. Dann das 2:0 mit der nächsten Chance; das Momentum eiskalt genutzt. Dortmund hat heute das gemacht, was sie bisher nicht getan haben: extrem effektiv ihre Torchancen genutzt. Und das hat uns weh getan. Dann waren wir beeindruckt von Kulisse und Ergebnis.

Den Aufwärtsstrend der letzten Tage jäh gestoppt oder einfach nur die Pause-Taste gedrückt?

Wir arbeiten extrem daran, dass es die Pausen-Taste ist. Aber man darf schon sagen: Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt. Ich will das nicht entschuldigen. Wir hätten das Spiel heute besser liefern können, als wir es getan haben. Das weiß die Mannschaft auch. Also wir haben schon ein paar Themen.

Wir haben in den letzten zwei Jahren in vier Spielen gegen Borussia Dortmund gezeigt, wie wir ihnen weh tun können. Und heute war es eben nicht so. Heute waren sie eiskalt. Das ist ein Thema, das werden wir relativ klar besprechen, weil klar ist: Im Defensiv-Verhalten waren das Sachen, die haben uns überhaupt nicht gefallen.

Ein Thema, das sie in der letzten Woche beschäftigt hat, ist die Trainer-Frage. Wie geht es nun weiter mit Interimscoach Michael Wimmer?

Wir haben uns sehr klar dazu entschieden, dass wir mit Michael Wimmer in die Winterpause gehen. Dann - so wie der VfB Stuttgart das eigentlich immer macht - sehr sauber mit richtigem Zeitraum für eine Top-Entscheidung alle Gespräche zu führen. Und Michael Wimmer ist dann einer von drei Kandidaten, die für uns in Frage kommen.

Michael hat es einfach bis zum heutigen Spiel top gemacht. Auch in der Vorbereitung und er hat auch in der Halbzeit die richtigen Worte getroffen. Es hat leider nicht dazu geführt, dass wir den Anschluss gemacht haben mit zwei/drei Situationen, die wirklich Torgefahr bedeutet haben. Im Gegenteil: Wir haben direkt mit der ersten Chance nach der Halbzeit das vierte Tor bekommen. Und dann war das Spiel gegessen.

Aber da darf die Höhe des Ergebnisses nicht in Michis Bewertung einfließen. Wird es auch nicht. Denn die Entscheidung ist klar und auch einstimmig getroffen, dass wir das bis zum Winter genauso weitermachen.