Von Buchwald bis Klinsmann: Die WM-Historie der VfB-Stars

Bundestrainer Hansi Flick ist mit zwei Spielern des SC Freiburg nach Katar geflogen. Akteure des VfB Stuttgart sucht man im 2022er WM-Kader dagegen vergeblich. Das war nicht immer so.

Man sucht vergeblich. Der Vereinsname VfB Stuttgart taucht im deutschen WM-Kader 2022 für Katar nicht auf. "Das ist extrem schade, keine Frage", so Alexander Wehrle, der VfB-Vorstandsboss gegenüber den Stuttgarter Nachrichten: "Meine Vision ist, bei der EM 2024 in Deutschland wieder einen VfB-Spieler im deutschen Team zu haben. Das wäre eine tolle Sache.“ Ist aber Zukunftsmusik.

Guido Buchwald als VfB-Weltmeister

Kein einziger VfB-Profi in Deutschlands WM-Kader, das gibt es nicht zu ersten Mal. Dem gegenüber stehen aber zahlreiche Stuttgarter Spieler, die in den Weltturnieren seit 1954 für Deutschland wichtige Akzente setzen konnten. Karlheinz Förster beispielsweise wurde zweimal Vize-Weltmeister, Guido Buchwald gewann sogar 1990 in Italien sogar den Goldpokal.

SWR Sport blickt zurück auf die WM-Historie des VfB Stuttgart seit dem Zweiten Weltkrieg:

1954 in der Schweiz

Beim "Wunder von Bern" hätte beinahe auch ein Stuttgarter mitgeholfen. Der schnelle VfB-Verteidiger Erich Retter galt seinerzeit bei Bundestrainer Sepp Herberger als gesetzt. Bis er sich kurz vor dem Turnier am Meniskus verletzte. Das WM-Aus für Retter, den "verhinderten Weltmeister" aus dem Schwabenland. Der erste deutsche WM-Titel wurde letztlich ohne Stuttgarter Beteiligung gewonnen.

1958 in Schweden

Beim WM-Turnier in Schweden war die Stuttgarter Torhüter-Legende Günter Sawitzki neben Fritz Herkenrath und Heinz Kwiatkowski einer von drei Torhütern in Herbergers Kader. Der Essener Herkenrath war seinerzeit die klare Nummer eins. Sawitzki (er verstarb 2020), der bis 1971 insgesamt 15 Jahre lang das Tor des VfB hütete, kam nicht zum Einsatz.

Günter Sawitzki, zweifacher WM-Teilnehmer des VfB Stuttgart IMAGO Imago / Pressefoto Baumann

Mit Mittelfeldspieler Rudi Hoffmann war 1958 sogar noch ein zweiter VfB-Akteur in Schweden mit dabei. Der gebürtige Badener aus Östringen, der 2020 verstarb, spielte von 1957 bis 1960 für die Schwaben. Das deutsche Team verlor im Halbfinale unglücklich gegen Schweden und wurde am Ende Vierter. Hoffmann und Sawitzki kamen in Schweden nicht zum Einsatz.

1962 in Chile

VfB-Keeper Günter Sawitzki war auch vier Jahre später in Südamerika im deutschen WM-Kader. Diesmal aber stand der Stuttgarter im Schatten des Ulmers Wolfgang Fahrian, der überraschend von Sepp Herberger den Vorzug vor den routinierten Sawitzki und Tilkowski erhielt. Deutschland schaffte es in Chile nicht auf die vorderen Plätze, schied im Viertelfinale gegen Jugoslawien aus. Günter Sawitzki kam auch bei seiner zweiten WM-Teilnahme nicht zum Einsatz.

1966 in England

Bei der ersten WM unter dem neuen Bundestrainer Helmut Schön erhielt auch ein Stuttgarter das Ticket nach England. Der bullige Abwehrspieler Klaus-Dieter Sieloff stand zwar im deutschen Kader, kam aber für den Vize-Weltmeister von 1966 nicht zum Einsatz. Sieloff (er verstarb 2011) trug von 1960 bis 1969 das Trikot mit dem roten Brustring. Nach seinem Wechsel zu Mönchengladbach wurde er mit den Borussen zweimal Deutscher Meister.

Klaus-Dieter Sieloff, WM-Teilnehmer 1966 IMAGO IMAGO / Pressefoto Baumann

1970 in Mexiko

Bei der Hitze-WM in Mittelamerika war der VfB mit keinem Spieler im deutschen Kader vertreten. Das Team von Helmut Schön wurde am Ende Dritter.

1974 in Deutschland

Auch beim zweiten deutschen WM-Titel 1974 im eigenen Land vertrat kein Spieler des VfB Stuttgart die Farben der Mannschaft von Helmut Schön.

1978 in Argentinien

Erst nach der Stuttgarter Bundesliga-Rückkehr 1977 wurden VfB-Spieler wieder interessant fürs deutsche Nationalteam. Mit Hansi Müller durfte das Top-Spielmachertalent der Schwaben 1978 mit nach Argentinien reisen. Müller, damals 20, machte vier Spiele und schoss ein Tor. Die WM endete allerdings unschön mit der historischen "Schmach von Coroba" gegen Österreich und dem Aus nach der zweiten Finalrunde. Müller stand mit auf dem Rasen...

1982 in Spanien

Vier Jahre später in Spanien waren mit den Förster-Brüdern Karlheinz und Bernd gleich zwei Stuttgarter Abwehrspieler mit dabei. Im WM-Kader stand erneut auch Hansi Müller, der ein Jahr zuvor vom VfB zu Inter Mailand gewechselt war. Am Ende wurde Deutschland zwar Vize-Weltmeister, für Verdruss sorgte aber auch das Skandalspiel in der Vorrunde gegen Österreich. Karlheinz Förster stand in allen sieben Spielen in der Startelf, Bernd kam viermal zum Einsatz. Hansi Müller machte 1982 nur zwei Spiele.

WM-Stars 1982: Die Förster-Brüder vom VfB Stuttgart IMAGO Imago / Sportfoto Rudel

1986 in Mexiko

VfB-Legende Karlheinz Förster war auch beim nächsten WM-Turnier in Mexiko mit dabei und wurde unter Teamchef Franz Beckenbauer erneut Vize-Weltmeister. Förster, der erneut alle Spiele machte, galt seinerzeit als bester Vorstopper der Welt. Beim 2:3 gegen Argentinien und Maradona reichte aber auch das Können des Odenwälders nicht aus, um die Finalniederlage zu verhindern. Neben Förster stand mit Karl Allgöwer ein zweiter Stuttgarter im Kader. "Knallgöwer" kam in Mexiko aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und blieb ohne Spielminute.

1990 in Italien

Italien war die WM von "Dieguido". VfB-Kapitän Guido Buchwald wurde mit Deutschland Fußball-Weltmeister. Vor allem im Finale gegen Argentinien wuchs er im Duell mit Diego Maradona über sich hinaus, war ein wichtiger Leistungsträger im Team von Franz Beckenbauer. Auch Ex-VfB Torjäger Jürgen Klinsmann stand in der Weltmeister-Elf. Klinsmann war ein Jahr zuvor von Stuttgart zu Inter Mailand gewechselt. Buchwald war übrigens bis heute der erste und einzige aktuelle VfB-Spieler, der den WM-Titel gewann.

1994 in den USA

In den Vereinigten Staaten war der VfB erstmals mit drei Spielern vertreten: Neben Guido Buchwald, dem Weltmeister von 1990, standen auch Abwehrmann Thomas Berthold und Mittelfeldspieler Thomas Struntz während der WM 1994 in Stuttgart unter Vertrag. Das Turnier unter Bundestrainer Berti Vogts endete mit einer herben Enttäuschung und dem Viertelfinal-Aus gegen Bulgarien.

1998 in Frankreich

Beim WM-Turnier in Frankreich stand kein aktueller VfB-Akteur im deutschen Kader. Jürgen Klinsmann spielte bei seiner dritten und letzten Weltmeisterschaft inzwischen für Tottenham Hotspur. Auch der Torjäger aus dem Schwabenland konnte das vorzeitige Aus beim 0:3 im Viertelfinale gegen Kroatien (mit dem späteren Stuttgarter Zvonimir Soldo) nicht verhindern.

2002 in Japan und Südkorea

Nicht besonders attraktiv, aber effektiv: Unter Teamchef Rudi Völler wurde Deutschland 2002 Vize-Weltmeister. Ohne einen Spieler des VfB Stuttgart.

2006 in Deutschland

Beim deutschen Sommermärchen war der VfB wieder mit zwei Spielern vertreten. Timo Hildebrand war hinter Jens Lehmann und Oli Kahn einer von drei Torhütern und kam nicht zum Einsatz, daneben stand auch Mittelfeldspieler Thomas Hitzlsperger im Kader von Jürgen Klinsmann. "The Hammer" spielte wenigstens im "kleinen Finale" in Stuttgart gegen Portugal elf Minuten. Der frühere VfB-Torjäger Klinsmann war als Bundestrainer auf die WM-Bühne zurückgekehrt und begeisterte die Fans mit tollem Fußball und Platz drei.

2010 in Südafrika

Wie schon 1994 wurden gleich drei VfB-Spieler für den WM-Kader von 2010 berufen. Neben Abwehrmann Serdar Tasci erhielten auch Sami Khedira und Stürmer Cacau ein Ticket für Südafrika. Mit Bundestrainer Joachim Löw stand sogar ein früherer VfB-Coach an der Seitenlinie. Khedira schoss das 3:2-Siegtor im Spiel um Platz drei gegen Uruguay. Für ihn der Beginn einer großen Karriere bei Real Madrid. Auch Cacau stand in der Startelf, Tasci wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.

Sami Khedira bei der WM 2010 in Südafrika IMAGO Sami Khedira bei der WM 2010 in Südafrika

2014 in Brasilien

Beim begeisternden WM-Titelgewinn von Rio stand zwar kein aktueller VfB-Profi im Kader von Joachim Löw. Mit Sami Khedira von Real Madrid wurde jedoch ein früherer Stuttgarter Weltmeister.

2018 in Russland

Nach seiner Rückkehr zum VfB war Mario Gomez vor vier Jahren als bislang letzter deutscher Spieler der Stuttgarter bei einem Weltturnier mit dabei. Aber auch der damals knapp 33-jährige Torjäger konnte das blamable Aus des deutschen Teams unter Joachim Löw als Gruppenletzter schon nach der Vorrunde nicht verhindern. Mit Joshua Kimmich, Timo Werner und Sebastian Rudy standen immerhin noch drei frühere Jugendspieler des VfB Stuttgart im WM-Kader von Russland.