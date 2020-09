per Mail teilen

Der VfB Stuttgart setzt langfristig auf U19-Trainer

Nico Willig.

Der ehemalige Interimscoach der Profimannschaft des Fußball-Zweitligisten unterschrieb am Donnerstag einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag, wie der VfB mitteilte. Willig hatte nach der Beurlaubung von Markus Weinzierl in der vergangenen Saison für wenige Spiele die Profis trainiert, den Abstieg in die 2. Liga aber nicht mehr verhindern können.

Mehr Talente sollen "Sprung in die Profimannschaft schaffen"

"Ich möchte die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiterentwickeln und meinen Beitrag dazu leisten, dass beim VfB in Zukunft wieder mehr Talente den Sprung in die Profimannschaft schaffen", sagte der 38-Jährige. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.