Silas Wamangituka hat offenbar zwei Jahre lang unter falscher Identität für den VfB Stuttgart gespielt. Der Flügelspieler hat seinem Arbeitgeber offenbart, dass er nicht der ist, für den er sich lange Zeit ausgab.

Der VfB Stuttgart hat sich auf seiner Homepage nach vorne gewagt und sich hinter seinen Spieler gestellt. Dort heißt es: Silas Wamangituka sei auf den Klub zugekommen und habe offenbart, das "Wamangituka" nicht sein richtiger Name sei. Dahinter stecken laut Verein die "Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers". Der Spieler sieht sich als deren Opfer. Der Spieler, den Fans und Verein nach einer bis zu seinem Kreuzbandriss starken Saison in ihr Herz geschlossen haben, heißt in Wirklichkeit: Silas Katompa Mvumpa. Das gehe aus offiziellen Dokumenten hervor, die der VfB Stuttgart mit Silas' Hilfe aus der Demokratischen Republik Kongo erhalten hat. Auch das zunächst angegeben Geburtsdatum (6. Oktober 1999) sei falsch. Stattdessen sei er am 6. Oktober 1998 geboren.

"Ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren", lässt sich der 22-Jährige in der Presse-Mitteilung zitieren.

In der Hand des Spielervermittlers

Zur falschen Identität soll es durch einen ehemaligen Spielervermittler von Silas gekommen sein. Dieser habe den damals 19-Jährigen in Paris bei sich wohnen lassen und laut Silas auch Namen und Geburtsdatum verändert. Der VfB vermutet, dass dies zum einen passierte, um die Verbindung des Stürmers zu seinem Ausbildungsverein im Kongo zu unterbrechen. Zum anderen habe sich dadurch Silas' Abhängigkeit vom Vermittler erhöht - da er von nun an erpressbar gewesen sei.

Mislintat: "Silas ist vor allem ein Opfer"

Silas habe sich dem Verein anvertraut. Daher sehe VfB-Sportdirektor Sven Mislintat auch keinen Grund für Konsequenzen: "Silas bleibt der Spieler und der Mensch, der sich in die Herzen unserer Fans und seiner Mitspieler gespielt hat, seit er hier in Stuttgart ist. In Bezug auf die Namensänderung ist er vor allem Opfer. Entsprechend werden wir ihn auch schützen."

Der VfB Stuttgart stehe bereits mit den deutschen Behörden, der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Kontakt. Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die "Silas-Affäre" keinen Einfluss auf dessen Spielberechtigung hat.