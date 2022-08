Wäre Joshua Zirkzee der geeignete Nachfolger für Sasa Kalajdzic?

Angreifer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart scheint auf dem Sprung in die englische Premier League zu sein. Als Nachfolgekandidat gilt Joshua Zirkzee vom FC Bayern. Könnte der Niederländer den Österreicher ersetzen?

Die Uhr tickt! Am 1. September um 18:00 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Es ist davon auszugehen, dass es bis dahin noch einmal richtig hektisch wird auf dem Transfermarkt. Einer der Protagonisten dabei dürfte Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart sein. Denn neben Linksverteidiger Borna Sosa, der beim Serie-A-Klub Atalanta Bergamo gehandelt wird, ist bei den Schwaben vor allem die Frage offen, für welchen Verein Angreifer Sasa Kalajdzic in der kommenden Saison spielen wird. Und wer den Zwei-Meter-Mann bei den Schwaben im Falle eines Abgangs beerben könnte.

Sasa Kalajdzic heißer Kandidat in Wolverhampton

Sasa Kalajdzic ist nach übereinstimmenden Medienberichten ein Kandidat bei gleich mehreren Klubs aus der englischen Premier League. Die heißeste Spur soll zu den Wolverhampton Wanderers führen. Die Verhandlungen hätten demnach bereits begonnen, allerdings seien die Klubs noch weit auseinander. Der VfB wolle 25 Millionen Euro für den Österreicher, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Einen Teil dieser Ablöse könnte Stuttgart möglicherweise in Joshua Zirkzee vom FC Bayern München investieren. Laut "Sky Sports News" befindet sich der VfB beim Buhlen um den 21-jährigen Stürmer in der besten Position, auch wenn noch andere Klubs wie etwa der RSC Anderlecht, Borussia Mönchengladbach oder der FC Augsburg an Zirkzee interessiert sein sollen. Anderlecht hätte bereits eine konkrete Offerte abgegeben, doch die Belgier sollen "nur" eine Ablöse im einstelligen Millionenbereich bieten, was den Bayern laut den Berichten zu wenig ist. Stuttgart wäre mit den Kalajdzic-Millionen in der Lage, eine adäquate Summe für den Angreifer, dessen Marktwert bei "transfermarkt.de" auf elf Millionen Euro taxiert wird, zu bieten.

Zirkzee mit quter Torquote in Belgien

Doch wäre Zirkzee überhaupt ein geeigneter Nachfolger für Kalajdzic? Mit 1,93 Metern Größe erreicht er nicht ganz das Gardemaß des Österreichers, weist aber doch die Statur eines klassischen Mittelstürmers auf. Seine Quote bei den Torbeteiligungen stimmt ebenfalls. In der belgischen Jupiler Pro League traf er für Anderlecht, wohin er in der abgelaufenen Spielzeit von den Bayern ausgeliehen worden war, 15 mal in 32 Spielen. Acht weitere Treffer legte er auf. An Spielverständnis mangelt es ihm also nicht.

Sebastian Hoeneß lobt Joshua Zirkzee

Auch technisch ist Zirkzee, der als 16-Jähriger von Feyenoord Rotterdam zum FC Bayern München gewechselt war, auf einem guten Niveau. "Er ist groß und athletisch, verfügt aber dennoch über einen weichen Bewegungsablauf. Zudem ist er beidfüßig und auch im Eins-gegen-Eins hat er Stärken", sagte einst Sebastian Hoeneß über das Talent. Der ehemalige Hoffenheim-Trainer coachte Zirkzee in der Nachwuchsabteilung der Bayern.

Groß, mit Spielverständnis ausgestattet, technisch beschlagen: Vom Profil her könnte es also passen mit dem Niederländer als Kalajdzic-Nachfolger. Als Wandspieler, eine der Stärken von Kalajdzic, reicht Zirkzee indes wohl noch nicht an den 24-Jährigen heran - er ist aber auch drei Jahre jünger.

Könnte die Ablösesumme ein entscheidender Faktor sein?

Doch was ist mit der vermeintlichen Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich? Schwer vorstellbar, dass Sven Mislintat derart tief in die Tasche greift. Zumal die Bayern den Berichten zufolge auch noch auf Bonuszahlungen sowie eine Rückkaufoption bestehen. Denkbar wäre eher, dass der VfB-Sportdirektor im Segment der Spieler mit einem Wert von fünf bis sieben Millionen Euro fischt. Für eine solche Summe wäre Zirkzee nicht zu bekommen.

Im Sturm ist der VfB Stuttgart vermeintlich breit aufgestellt

Mit Luca Pfeiffer (FC Midtjylland, vergangene Saison ausgeliehen an Darmstadt 98) kam bereits vor Wochen ein neuer Angreifer für knapp unter drei Millionen Euro, dem auch zugetraut wird, Kalajdzic langfristig zu ersetzen. Außerdem können mit dem weiteren Neuzugang Juan Jose Perea (2,4 Millionen Euro, PAS Giannina/Griechenland), Leihgabe Tiago Tomas und Talent Thomas Kastanaras drei weitere Profis im Sturm spielen, auch wenn sie alle kein direkter Ersatz für Kalajdzic wären.

Aber vielleicht wäre nach dem Abgang des Österreichers ja auch ein anderer Spielertyp gefragt. "Sasa können wir nicht 1:1 ersetzen", hatte Mislintat bereits vor wenigen Tagen gesagt.

Doch klar ist: Stuttgart ist im Sturm zumindest in der Breite gut aufgestellt. Dennoch wird noch ein Stürmer kommen, wenn Kalajdzic geht. Ob es Zirkzee wird, scheint vor allem eine Frage des Preises zu sein. Vermutlich wird gepokert werden. Egal, wie es ausgeht: Mislintat ist jedenfalls dafür bekannt, auch immer einen Plan B zu haben.