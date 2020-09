Wataru Endo spielte in dieser Saison noch überhaupt keine Rolle beim VfB Stuttgart - und war beim Derbysieg gegen den Karlsruher SC plötzlich in der Startelf. Ist er die Lösung für die Sechs?

Mit Japanern hat der VfB Stuttgart im Derby gegen den Karlsruher SC gute Erfahrungen gemacht. Vor zwei Jahren erzielte Takuma Asano beim 2:0 beide Treffer, am Sonntag lieferte Wataru Endo bei seinem Startelf-Debüt für die Schwaben eine mehr als überzeugende Vorstellung ab. "Wataru hat ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht. Ich glaube, du kannst nicht viel besser auf der Sechs spielen, als Wataru das gemacht hat", lobte Sportdirektor Sven Mislintat den bislang kaum in Erscheinung getretenen Neuzugang am Tag nach dem 3:0 (0:0) gegen den KSC.

Passsicher, zweikampfstark und insgesamt deutlich besser als der am häufigsten auf der Position eingesetzte Atakan Karazor agierte der 26-Jährige als Zerstörer vor der Abwehr und erster Aufbauspieler. "Wataru ist ein wichtiger Faktor gewesen in dem Spiel. Gerade in der Luft. Selbst gegen (Philipp, Anm.) Hofmann hat er uns ja alles gegeben, was wir da eben brauchen auf der Position, gerade wenn Mannschaften mit langen Bällen operieren. Das hat uns sehr gut getan", sagte Mislintat. "Wataru ist das beste Beispiel, dass wir eine sehr gute Qualität auch in der Breite haben."

Walter und Mislintat uneinig: Wo soll Endo spielen?

Mit einem Startelf-Einsatz des 1,78 Meter großen Japaners hatte kaum jemand gerechnet - denn bislang war er nur beim Heimsieg gegen Dynamo Dresden in der Schlussminute zu einem Kurzeinsatz gekommen. Ganz lange schien Trainer Tim Walter überhaupt nichts mit ihm anfangen zu können. Nicht mal eine geeignete Position schien er für Endo im Kopf zu haben. Unmittelbar nach der Verpflichtung vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden Mitte August waren sich Mislintat und Walter in ihren öffentlichen Aussagen uneins, wo auf dem Feld Endo zu gebrauchen ist.

Nun aber hat der 22-malige japanische Nationalspieler in nur einer Partie gezeigt, dass er die lange Suche nach dem optimalen Sechser im System des VfB beenden könnte. Ein erneuter Einsatz gegen den SV Sandhausen am Sonntag ist für den Mittelfeldspieler mit der Trikotnummer drei jedenfalls naheliegend.

Nationalelf als Belastung

Ein Grund für die lange Anlaufzeit vor dem Startelf-Debüt sind die langen Reisen zur Nationalmannschaft in seiner Heimat. Dieses Mal aber kam er nur in der WM-Qualifikation gegen Kirgistan (0:2) zum Einsatz und stand im Freundschaftsspiel gegen Venezuela nicht mehr im Kader. Entsprechend früher kam er zurück nach Stuttgart und konnte sich im Training anbieten - und das erfolgreich.