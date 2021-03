Waldemar Anton soll auf dem Zettel von Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiele im März stehen. Der DFB will den 24-Jährigen wohl für sich gewinnen, denn Anton könnte auch für zwei weitere Nationalmannschaften spielen.

Unter Trainer Pellegrino Matarazzo ist Waldemar Anton seit seinem Wechsel von Hannover 96 zum VfB Stuttgart im vergangenen Sommer als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette gesetzt. Anton ist einer der konstantesten Spieler beim Aufsteiger. Er ist vielseitig einsetzbar, kann in einer Dreier- oder Viererkette verteidigen.

Hohe Qualität im Passspiel

Zugeschnitten auf ihn ist die zentrale Rolle in der Dreierkette, in der er seine enorme Passqualität (88,5 Prozent Passquote) optimal einsetzen kann. Er spielt viele anspruchsvolle Zonen-Bälle, durch die der VfB im Spiel immer wieder neue Räume gewinnt. Eine Spielstärke, die durch die Nicht-Nominierungen von Mats Hummels und Jerome Boateng in den vergangenen Jahren in der Nationalmannschaft abhandengekommen ist. Auch Joachim Löw hat in der Vergangenheit vermehrt mit einer Dreierkette spielen lassen und ist weiterhin auf der Suche nach einer 1-A-Lösung.

Robust, schnell und clever

Mit seiner Körpergröße von 1,89 Meter hat Anton die optimalen Voraussetzungen für einen Innenverteidiger, er gewinnt 63 Prozent seiner Luftzweikämpfe. Er ist robust, schnell und clever in der Zweikampführung (in der bisherigen Bundesliga-Saison nur zwei gelbe Karten). Für Torhüter Gregor Kobel ist er im System der Schwaben die erste Anspielstation im Aufbau, Anton löst sich zudem bemerkenswert oft fußballerisch aus dem Gegenpressing der Gegner. Selbst gegen hochverteidigende Mannschaften, wie zuletzt Eintracht Frankfurt, bleibt Anton erstaunlich abgeklärt und passsicher. Trainer Pellegrino Matarazzo imponiert vor allem die taktische Variabilität seines Schützlings: "Er ist sehr aktiv und taktisch intelligent." Das zeigt sich auch in dem frühzeitigen Erkennen von Spielsituationen. Gegen Freiburg und Hertha BSC klärte Anton jeweils auf der Torlinie.

Mit 22 Jahren Kapitän in Hannover

Trotz seiner erst 24 Jahre hat der ehemalige Jugendnationalspieler bereits 151 Erst- und Zweitligaspiele absolviert. Bereits mit 22 Jahren wurde er zum Kapitän von Hannover 96 bestimmt. Diese Führungsstärke bringt er auch beim VfB ein. In der zentralen Abwehrposition übernimmt Anton die Organisation des gesamten Defensivverbunds, kommuniziert enorm viel auf dem Platz und dirigiert seine Mitspieler.

Usbekistan, Russland, Deutschland

Waldemar Anton wurde in Usbekistan geboren. Seine Eltern sind aus Russland stammende Deutsche und zogen nach seinem zweiten Lebensjahr in einen Stadtbezirk von Hannover, wo er auch mit dem Fußballspielen begann. Ein Teil seiner Familie lebt in Russland. Anton selbst fühlt sich laut eigener Aussage "in beiden Ländern sehr wohl". Der 24-Jährige hat bisher noch kein A-Nationalmannschaftsspiel absolviert und muss daher nicht zwingend für Deutschland spielen. Er könnte auch für Russland oder Usbekistan auflaufen, wobei er bereits eine Anfrage des usbekischen Verbands im Jahr 2017 ablehnte.