Waldemar Anton ist der neue Mann für die Defensive beim VfB Stuttgart. Der Erstliga-Rückkehrer hat ihn nach zwölf Jahren bei Hannover 96 verpflichtet.

Als Wladimir in Usbekistan geboren. Als Waldemar in Deutschland sportlich groß geworden. Beim Spitznamen "Wowa" wird er in der Familie gerufen. Frau und Tochter fehlen Waldemar Anton in Stuttgart aber noch. Denn der Neuzugang des VfB Stuttgart ist aktuell noch Hotelgast und Wohnungssuchender. Sein gewohntes Umfeld hat er verlassen, nachdem der 24-Jährige die Hälfte seines Lebens für Hannover 96 spielte und dort vom Jugendspieler zur Identifikationsfigur wurde.

Vertrauen ist Anton wichtig

Die Art und Weise, wie sich der VfB Stuttgart um ihn bemüht habe, sei ausschlaggebend gewesen, erklärte Anton seinen Wechsel nach Stuttgart. Er sei ein Typ, der Vertrauen brauche - vom Trainer und vom Manager. Und Waldemar Anton ist ein Typ mit einer Vorliebe für Zahlen. Sein Abitur mit Leistungskurs Mathematik hat er gemacht. Einen Vierjahresvertrag beim VfB unterschrieben. Und von der bisherigen Rückennummer 31 wechselt Anton jetzt zur Nummer zwei - jedoch ohne mathematischen Hintergedanken.

Versucht voran zu gehen

Der Defensiv-Allrounder nimmt in Stuttgart eine neue Rolle ein. In der Kabine will Waldemar Anton erst einmal mehr zuhören und die neuen Mitspieler besser kennen lernen. Aber auf dem Platz sei es dann egal, ob man eine Woche oder fünf Jahre dabei ist. Er versuche beim VfB auf dem Platz voranzugehen. Ausgetauscht hat sich Waldemar Anton vor seinem Wechsel mit Stuttgarts Ex-Torwart Ron-Robert Zieler, den er aus gemeinsamen Zeiten in Hannover kennt.