Am "Deadline-Day" hat der VfB Stuttgart laut übereinstimmenden Medienberichten noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und einen neuen Stürmer verpflichtet. Der erst 18-jährige Wahid Faghir wechselt vom dänischen Klub Vejle BK zu den Schwaben.

Wie der "kicker" und die dänische Zeitung "Vejle Amts Folkeblad" melden, hat Faghir gestern das Trainingslager der dänischen U21 verlassen, um beim VfB Stuttgart den Medizincheck zu absolvieren. Der Wechsel muss heute vollzogen werden, da um 18 Uhr die Transferliste schließt. Die Ablösesumme soll sich auf vier bis fünf Millionen Euro belaufen.

Der junge Angreifer gilt in Dänemark als Top-Talent und machte im Mai bei der U21-Europameisterschaft auch international auf sich aufmerksam. So schoss Faghir damals unter anderem ein Tor gegen die deutsche Mannschaft, die später den Titel holte.

Viel Erfahrung mit 18 Jahren

In der dänischen Superliga lief Faghir in dieser Saison für Vejle BK siebenmal auf, erzielte dabei zwei Tore. Insgesamt weist er mit seinen 18 Jahren bereits 29 Spiele in der ersten Liga auf. Sieben Treffer und zwei Assists sind eine starke Bilanz für den Youngster. In der dänischen U21 lief er dreimal auf (ein Tor).

Bereits zu Wochenbeginn hatte der VfB in der Offensive nachgelegt und Omar Marmoush vom Ligarivalen VfL Wolfsburg ausgeliehen. Die Leihgebühr für den Stürmer soll im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Von Januar bis Juni hatte Marmoush - ebenfalls auf Leihbasis - beim Zweitligisten FC St. Pauli gespielt und mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Eine anschließende Kaufoption für den 22-jährigen Ägypter besitzen die Schwaben nicht.

Personalprobleme für den VfB Stuttgart - vor allem in der Offensive

Dem VfB fehlen verletzungsbedingt aktuell eine ganze Reihe von Offensivkräften - allen voran der Österreicher Sasa Kalajdzic, der infolge einer Schulter-Operation wohl noch bis zum Jahresende ausfällt. Auch Top-Talent Mo Sankoh fällt mit einer schweren Knieverletzung aus dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen Fürth (5:1) bis zu einem Jahr aus. Andere wie Chris Führich (Schlüsselbeinbruch) oder Silas Katompa Mvumpa (Kreuzbandriss) sollen in den kommenden Wochen und Monaten hingegen zurückkehren.