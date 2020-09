Am Sonntag wird der neue Präsident des VfB Stuttgart gewählt. Die beiden Kandidaten Claus Vogt und Christian Riethmüller freuen sich auf das Ende des fast fünfwöchigen Wahlkampfes.

Die Zahl Fünf bekommt in diesen Tagen mit Blick auf das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart eine besondere Bedeutung. Denn exakt fünf Monate nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich wird am 15. Dezember ein neuer Präsident beim Zweitligisten gewählt. Mit der Wahl auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Stuttgarter Schleyer-Halle endet dann auch der Wahlkampf von Christian Riethmüller und Claus Vogt. Dauer des Wahlkampfs: Fünf Wochen. SWR Sport hat die Präsidentschaftskandidaten am Donnerstag jeweils zu einem exklusiven Gespräch getroffen.

Vorfreude auf den Wahltag

Eine übermäßige Anspannung so kurz vor der Wahl ist weder dem 50-jährigen Vogt noch dem 45-jährigen Riethmüller anzumerken. "Ich freue mich auf Sonntag", sagt Claus Vogt, und fügt an: "Es ist der Tag, auf den wir hingearbeitet haben und auf den ich auch hingefiebert habe. Es fällt die Entscheidung. Ich werde bestimmt aufgeregt sein vor meiner Rede und hoffe, dass ich alle Punkte, die ich erwähnen möchte, dann auch erwähne. Und dass die Mitglieder dann die richtige Entscheidung treffen."

Auch für Christian Riethmüller gehen intensive Wahlkampf-Wochen zu Ende, in denen er wie Vogt unzählige Gespräche mit Mitgliedern und Fans des VfB geführt hat. "Ich kann mich manchmal schon selber nicht mehr hören", erzählt Riethmüller mit einem Schmunzeln. "Deswegen bin ich einfach froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Wenn am Sonntag von den Mitgliedern die Entscheidung getroffen wird, wer neuer Präsident wird. Und ich denke, die Nervosität wird dann in den Stunden unmittelbar davor dann doch sehr stark ansteigen."

Was fehlt dem VfB?

Am Sonntag wird mit der Wahl des neuen Präsidenten auch neuer Schwung in den Verein kommen. Denn sowohl Vogt als auch Riethmüller vermitteln glaubwürdig, das mögliche Amt beim VfB Stuttgart mit leidenschaftlichem Einsatz ausfüllen zu wollen. "Ich glaube, das was am stärksten fehlte in den letzten Jahren, waren Stabilität und Kontinuität. Und ich bin ein Mensch, der sehr langfristig denkt und sehr langfristig Konzepte erstellt. Das ist sicherlich etwas, was ich einbringen könnte", sagt Christian Riethmüller.

Auf die Frage, was dem VfB aus seiner Sicht in der Vergangenheit gefehlt habe und was er dem Verein geben könne, sagt Claus Vogt: "Ruhe, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit. Gespräche und Diskussionen auf Augenhöhe, mit allen Fans, mit allen Mitgliedern und Fangruppen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich da hereinbringen möchte."

Entscheidung liegt bei den Mitgliedern

Vogt oder Riethmüller. Riethmüller oder Vogt. Am Sonntag haben die Mitglieder des VfB Stuttgart die Wahl. Einer von beiden wird nach fünf Monaten Wartezeit die Nachfolge von Wolfgang Dietrich antreten.