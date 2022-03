Vorfälle im Gladbach-Block: Ermittlungen laufen

Ordner prügeln auf Fans ein. Diese Bilder waren ein Schock nach dem 3:2-Sieg des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Die Untersuchung des Falls ist noch nicht abgeschlossen.

Es waren verstörende Szenen, die am Samstagabend nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach (3:2) in einem kurzen Handy-Video zu sehen sind. Die "Fanhilfe Mönchengladbach" veröffentlichte auf ihrem Twitter-Account ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Sicherheitskräfte im Gästeblock der Stuttgarter Arena auf Fans der Borussia einschlagen und eintreten.

Am Ende des Spiels #vfbbmg kam es zu einem absolut unverhältnismäßigen Gewalt-Einsatz der @VfB-Ordner. Wir stehen mit einem verletzten @borussia-Fan im Kontakt. Weitere Fans, die verletzt worden sind, sollen sich ihre Verletzungen bitte attestieren lassen und bei uns melden. https://t.co/dCi4PflSGD

VfB Stuttgart: Untersuchungen laufen noch

Auf Anfrage von SWR Sport am Mittwoch sagte der VfB, dass das bereits vorliegende Material aktuell analysiert wird und zudem überprüft wird, ob weiteres Videomaterial aus dem Stadion-Innenbereich vorliegt. Zudem stehe der Verein im permanenten Austausch mit Borussia Mönchengladbach, dem Dienstleister für den Ordnungsdienst im Stadion sowie mit den Behörden. Erst nach Abschluss der Untersuchung werde das weitere Vorgehen bekanntgegeben. Ein Sprecher von Borussia Mönchengladbach bestätigte gegenüber SWR Sport, dass die Polizei aktuell ermittelt.

Stellungnahme des Sicherheits-Dienstleisters

Schon am Sonntag gab der Sicherheits-Dienstleister aus dem Großraum Stuttgart, der seit mehr als 20 Jahren den Ordnungsdienst im Stadion des VfB stellt, auf seiner Facebook-Seite eine Stellungnahme ab. Darin heißt es, dass bei den Auseinandersetzungen im Gästeblock "sowohl Fans als auch Mitarbeiter von SDS verletzt wurden." Das Unternehmen stehe nun in "engem Kontakt mit dem VfB und den Ermittlungsbehörden."

Zudem heißt es in der Stellungnahme des Dienstleisters: "Wir stehen für die Sicherheit in und um die Mercedes-Benz Arena und möchten jedem Besucher ein angenehmes und friedliches Stadionerlebnis ermöglichen. Klar ist deshalb, dass wir Mitarbeiter, die sich entgegen unserer Richtlinien verhalten haben, entsprechend sanktionieren."

VfB-Blogger: "Sowas geht gar nicht"

Wie es zu dem Gewaltausbruch mehrerer Ordner gegen Fans von Borussia Mönchengladbach kam, ist in dem von der "Fanhilfe Mönchengladbach" veröffentlichten Video nicht zu erkennen. Die Reaktionen auf die gezeigten Szenen waren jedoch eindeutig. Sebastian Rose vom VfB-Blog "Vertikalpass" sagte in einem Video-Statement: "Der VfB muss das lückenlos aufklären. Denn sowas geht gar nicht."

SWR-Reporter fordert "Rote Karte" für Prügel-Ordner

Lennert Brinkhoff, Moderator und Reporter bei SWR Sport, bezog ebenfalls eindeutig Stellung: "Sicherheitskräfte sollen beruhigen, schlichten, deeskalieren. Sie sind nicht dazu da, ihre Box-Qualitäten in so einem Block zu zeigen. In meinen Augen muss der VfB da ganz klar mit einer Roten Karte reagieren." Die Aussagen von Sebastian Rose und Lennert Brinkhoff wurden am Montag in der neuesten Folge von "Dein VfB" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport veröffentlicht.

Der VfB Stuttgart distanzierte sich bereits am Sonntag mit einem schriftlichen Statement "von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist." Beide Vereine stünden seit Samstagabend "im Austausch, sichten das Material und werden die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten", so die Erklärung weiter. Ob es Konsequenzen gibt und in welcher Form diese durchgesetzt werden, ist noch offen.