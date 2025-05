VfB-Coach Hoeneß: "Stiller macht die ersten Schritte im Heilungsverlauf"

Der VfB Stuttgart muss am finalen Spieltag der Saison 2024/2025 bei RB Leipzig antreten. Sportlich geht es nicht mehr um viel, dafür sind einige Personalien sehr interessant im Hinblick auf das DFB-Pokalfinale.

Es ist die große Frage, die beim und rund um den VfB Stuttgart alle bewegt: Was ist mit Angelo Stiller, kann der Nationalspieler seine gegen den FC Augsburg (4:0) erlittene Bänderverletzung bis zum DFB-Pokalfinale am 24.05. gegen Arminia Bielefeld auskurieren? Von Trainer Sebastian Hoeneß gab es nun ein Update in Sachen Genesung des Mittelfeld-Regisseurs.

"Angelo Stiller macht die ersten Schritte im Heilungsverlauf"

Für das Gastspiel bei RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) ist ein Einsatz Stillers erwartungsgemäß noch kein Thema. "Er macht die ersten Schritte im Heilungsverlauf. Er verläuft bisher normal, die Krücken hat er abgelegt", sagte Hoeneß, der aber auch einräumen musste: "Eine Prognose fällt aktuell noch schwer, es ist noch zu früh. Wenn es eine Chance gibt, dann werden wir die ergreifen - und daran arbeiten wir gerade."

Sicher ausfallen in Leipzig wird Yannik Keitel, der gegen den FCA einen Pferdekuss erlitten hatte. "Er laboriert weiterhin an einem Bluterguss im Oberschenkel", bestätige Hoeneß. Bei Keitel sei die Hoffnung aber groß, dass er in der nächsten Woche wieder "zu großen Teilen" im Training mitmischen kann und für das Pokalendspiel zur Verfügung stehen wird. Aktuell trainiert Keitel auf dem Fahrrad, der Übergang zum Lauftraining soll am Wochenende erfolgen, so Hoeneß weiter.

Sebastian Hoeneß: "Punktlandung" bei Finn Jeltsch

Abwehrspieler Ameen al-Dakhil wird in Leipzig weiterhin fehlen, bei seinem Innenverteidigungs-Kollegen Finn Jeltsch reicht es wahrscheinlich zu einer "Punktlandung", sagte Hoeneß weiter. Jeltsch wolle man "nach Leipzig mitnehmen". Beide Defensivakteure laborieren an muskulären Problemen.

Sportlich geht es für den VfB Stuttgart nicht mehr um allzu viel. Aktuell sind die Schwaben Neunter, der Sprung auf Rang acht ist noch möglich, ebenso das Abrutschen auf Platz zehn. Trotzdem gehe es darum, ein gutes Ergebnis und ein gutes Gefühl aus Leipzig mitzunehmen, forderte Hoeneß. Dann könne man das Finale gegen Bielefeld mit breiter Brust angehen, nachdem man zuletzt zwei Zu-Null-Siege geholt hatte. Eine Rotation schloss Hoeneß daher auch aus. "Davon halte ich nichts", sagte der 43-Jährig. Er habe nicht das Gefühl, dass "die Jungs eine Pause brauchen". Vielmehr sei es "wichtig, im Rhythmus zu bleiben".

Hoeneß erwartet einen starken und hochmotivierten Gegner - und somit eine adäquate Generalprobe für seine Mannschaft. "Im letzten Heimspiel wollen sie mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Es ist unbestritten, dass es eine sehr gute Mannschaft ist - mit viel Power und Speed", sagte er.

Der VfB als Leipziger Partycrasher

Für Leipzig geht es noch um die Teilnahme an der Conference League. Der VfB würde gerne den Partycrasher geben. "Die Aufgabe ist groß, aber wir wollen unseren Schwung mitnehmen", forderte Hoeneß deshalb.