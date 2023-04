Welchen Fehler VfB-Trainer Hoeneß gegen Gladbach verhindern will

Der VfB Stuttgart hat zuletzt fünf Punkte aus drei Bundesliga-Spielen geholt und trifft nun auf Borussia Mönchengladbach. Dabei will Trainer Sebastian Hoeneß einen Fehler unbedingt vermeiden.

Sebastian Hoeneß will sich von der enttäuschenden Saison des kommenden Gegners nicht blenden lassen. "Es wäre fatal, wenn wir in irgendeiner Form damit rechnen würden, dass sie einen Gang zurückschalten", sagte der Coach des schwäbischen Bundesligisten zwei Tage vor der Partie gegen die Borussia am Samstag (15:30 Uhr).

"Wir müssen vorbereitet sein auf eine sehr spielstarke Mannschaft, die das Spiel gewinnen möchte." Der VfB kämpft um den Ligaverbleib. Die mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestarteten Gladbacher liegen fünf Spieltage vor Schluss als Zehnter im Niemandsland der Tabelle.

VfB-Trainer sieht hohe Qualität der Gladbacher

Von den vergangenen acht Partien hat die Borussia nur eine gewonnen. Dennoch hätten sie "eine sehr hohe individuelle Qualität" in ihrer Mannschaft, so Hoeneß über die Gäste.

Der 40-Jährige holte in seinen bisherigen drei Liga-Spielen mit den Stuttgartern fünf Punkte. "Die können wir sehr gut gebrauchen. Wir werden aber auch weitere brauchen. Das war von Anfang an klar und wird bis zuletzt so sein. Auch gegen Gladbach muss es das Ziel sein, so viele Punkte wie möglich zu holen."

Abgesehen vom gelb-gesperrten Verteidiger Hiroki Ito stehen dem VfB alle Spieler zur Verfügung.