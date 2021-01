DFB-Pokal-Achtelfinale VfB Stuttgart vs. Gladbach am 3. Februar

Das DFB-Pokal-Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach wird am 3. Februar (20.45 Uhr) ausgetragen. Den Termin teilten die Schwaben am Freitag mit. Das Duell ist eins von nur zwei Bundesliga-Duellen in den Achtelfinalpartien, von denen die erste Hälfte am 2. Februar ausgetragen wird. Ebenfalls am 3. Februar (18.30 Uhr) empfängt der VfB Wolfsburg in einer Erstliga-Begegnung den FC Schalke 04. Auf Borussia Mönchengladbach treffen die Stuttgarter von Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Samstag bereits in der Fußball-Bundesliga.