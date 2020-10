Arminia Bielefeld ist längst kein Überraschungs-Tabellenführer mehr, sondern DER Aufstiegskandidat in die Bundesliga. Und für den VfB Stuttgart die nächste Herausforderung im Aufstiegsrennen.

Wenn Pellegrino Matarazzo an das Spiel gegen Arminia Bielefeld denkt, dann huscht ein breites Grinsen über das Gesicht des VfB-Trainers: "Mit 51.000 Zuschauern bin ich sehr zufrieden für ein Montagabend-Spiel." Wenn er das Wort "zufrieden" ausspricht, spiegelt sein Gesicht "beeindruckt" wider. "Die Stimmung ist dann bombastisch", strahlt Matarazzo weiter.

Mindestens 51.000 Zuschauer werden also dabei sein. Angesichts der Anstoßzeit (20:30 Uhr) am Montagabend, in einer ganz normal Arbeitswoche, beachtlich. Aber eigentlich auch kein Wunder, wenn man auch Thomas Hitzlsperger vor dem Spitzenspiel hört: "Jetzt haben wir das Schönste aller Duelle, wir haben Bielefeld bei uns im Stadion!"

Matarazzo: "Bielefeld steht zu Recht da oben!"

So wirklich überrascht von Bielefeld ist der VfB-Vorstandsvorsitzende Hitzlsperger nicht, weil "es immer wieder einen Klub gibt, der nicht Favorit ist und trotzdem oben reinrutscht." Und die Arminia hat sich festgesetzt. Seit dem 15. Spieltag ist Bielefeld jetzt schon ununterbrochener Tabellenführer. Und seit diesem Tag, dem 1. Dezember 2019 jagen die Verfolger vergeblich. "Die Arminia macht einen sehr guten Job", sagt Hitzlsperger es kurz und knapp.

Kleiner Etat, großer Erfolg

Der Etat von Bielefeld ist nur rund ein Viertel dessen, was der VfB zur Verfügung hat. Was bei der Arminia daraus gewachsen ist, beobachtet Pellegrino Matarazzo aus der Ferne: "Die sind sehr reif und eingespielt und strahlen eine gute Stabilität aus." Und der VfB-Coach holt im Lob noch ein bisschen aus: "Sie haben mit Fabian Klos einen Toptorjäger mit 16 Toren und lassen kaum Torchancen zu." Die Gegneranalyse klingt fast schon ein bisschen schwärmerisch. Aber entsprechen den Fakten: Die 49 Tore der Arminia sind Ligaspitze, die nur 23 Gegentore auch. "Die stehen zu Recht da oben!", bringt es Matarazzo auf den Punkt.

Favoritendruck weitergereicht

"Für Stuttgart ist verlieren verboten", heißt es entspannt aus Bielefeld. Die Worte seines Trainerkollegen Uwe Neuhaus lässt Matarazzo in Stuttgart nicht an sich ran: "Wir gehen mit Vorfreude und nicht mit einem Muss-Gefühl in das Spiel." Fakt ist: nach der ersten Niederlage unter Matarazzo (0:2 in Fürth) ist der Rückstand auf Bielefeld auf sechs Punkte angestiegen. "Unabhängig von diesem Spiel ist noch alles drin", sagt Matarazzo, der sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und bei noch zehn ausstehenden Partien realistisch bleibt: "Auch wenn das kein Finale ist gehen wir jedes Spiel wie ein Finale an. Es gibt in jedem Spiel die Möglichkeit, 3 Punkte zu gewinnen. " Auch gegen Bielefeld. Und dann würde es den mindestens 51.000 Fans im Stadion auch egal sein, am Dienstag etwas verschlafener zur Arbeit zu gehen.