Der VfB Stuttgart hat einen neuen Präsidenten. Claus Vogt wurde am Sonntag mit knapp 65 Prozent zum neuen Vereinsboss gewählt. Ein Kommentar von SWR-Sportreporter Thomas Bareiß.

…von zwei sehr guten Kandidaten hat am Ende also Claus Vogt das Rennen gemacht. Knapp 65 Prozent der Stimmen markieren jetzt nicht gerade einen Erdrutschsieg, sind aber dennoch ein eindeutiges Votum. Sein Pluspunkt gegenüber dem Gegenkandidaten Christian Riethmüller war und ist sicher, dass er glaubhaft Fußball-Kompetenz verkörpern kann. Allein schon wegen des durch ihn gegründeten Vereins FC PlayFair. Einem Verein, der sich gegen die zunehmende Kommerzialisierung im Profifußball wehrt. Es ist klug aber auch richtig, dass Claus Vogt der Präsident aller Abteilungen des VfB Stuttgart sein will. Es ist ehrenwert, dass er dieses Amt zur Hauptsache auch im Ehrenamt ausfüllen möchte. Auch, dass er sich für die Nachwuchsarbeit, für den Frauenfußball und für die eigenen Fans stark macht ist aller Ehren wert. Aber unter dem Strich weiß ein Präsident des VfB Stuttgart natürlich, dass der Erfolg seiner Arbeit am Erfolg der Profiabteilung gemessen wird.

"Wir sollten uns nicht mit Mittelmaß begnügen"

Das ist beim FC Bayern München das gleiche Spiel wie beim SC Paderborn. Und so kommt auch kein Präsident eines Profiklubs - mit über 70.000 Mitgliedern schon gar nicht - ohne markige Ansagen aus. "Wir sollten uns nicht mit Mittelmaß begnügen." Das sagte Claus Vogt gestern den anwesenden Mitgliedern in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und dieser Satz hallt mir heute immer noch in den Ohren nach. Sollte er also bei der nächsten Mitgliederversammlung im Herbst nächsten Jahres nicht im Präsidenten-Amt eines Bundesliga-Klubs bestätigt werden, so wird er danach – falls er dann noch Präsident ist - von allen, die es mit dem VfB halten an diesem Satz besonders kritisch gemessen werden.