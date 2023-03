VfB-Coach Labbadia: "Wir sind gezwungen, Ergebnisse zu liefern"

Der VfB Stuttgart steckt tief im Tabellenkeller der Bundesliga und ist noch ohne Auswärtssieg in dieser Saison. Nun wartet auf die Schwaben (Samstag, 15:30 Uhr) eine schwere Aufgabe bei Eintracht Frankfurt.

Klappt es endlich - diesmal in Frankfurt? Seit knapp 16 Monaten ist der VfB Stuttgart in der Bundesliga ohne Auswärtssieg. Vier magere Punkte sammelten die Schwaben in dieser Saison bei elf Gastspielen auf fremden Plätzen.

Das sagt Labbadia zur Auswärtsschwäche

Möglichst schon bei der Eintracht, so Trainer Bruno Labbadia, soll diese schwarze Serie enden. "Wir versuchen, in anderen Stadien nicht anders aufzutreten als Zuhause", sagte der Coach zur Auswärtsschwäche. "Wir stehen beispielsweise nicht defensiver im Spiel als im eigenen Stadion. Wir gehen die Partie gegen die Eintracht so an, als wäre es ein Heimspiel."

Vier Mannschaften punktgleich am Tabellenende

Der VfB muss dringend punkten, denn die Lage im Tabellenkeller der Bundesliga hat sich in den letzten Wochen enorm verschärft. Stuttgart holte unter Labbadia in acht Spielen nur einen Sieg und steht mit 19 Zählern aus 23 Spielen auf Platz 15 - punktgleich mit den drei Teams dahinter, nämlich Hoffenheim, Schalke und Bochum.

"Jetzt gilt es: Wer hat den längeren Atem?"

"Der Abstiegskampf ist so eng wie selten zuvor. Jetzt gilt es: Wer hat den längeren Atem? Es ist ganz wichtig, keine Sekunde nachzulassen, dranzubleiben, ruhigzubleiben und konsequent an den Dingen zu arbeiten, die wir besser machen müssen", sagte Labbadia.

Seine Mannschaft, so der Coach, gebe täglich Gas, um besser zu werden - und bekomme vom Trainerstab wertvolles Feedback. "Man darf nicht müde werden, Dinge anzusprechen. Was hat sich verbessert, wo müssen wir weiter hart arbeiten?", sagte Labbadia. "Klar ist, wir sind gezwungen Ergebnisse in den nächsten Wochen zu liefern."

Sosa vor der Rückkehr

Personell kann Coach Labbadia fast aus dem Vollen schöpfen. Der kroatische Nationalspieler Borna Sosa kehrt nach einer Gelbsperre zurück und könnte wieder auf der linken Abwehrseite spielen. Allerdings fehlt mit Serhou Guirassy (Sehneneinriss im Adduktorenbereich) weiterhin der beste Angreifer. Zudem wird Pascal Stenzel mit muskulären Problemen fehlen.

Borna Sosa kehrt gegen Eintracht Frankfurt in den Kader des VfB Stuttgart zurück picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Unterstützt werden die Schwaben in der Main-Metropole von knapp 5.100 Fans. "Wir haben auch auswärts extreme Unterstützung", sagte Labbadia zum Support der Anhänger. Dieser tue seiner Mannschaft gut: "Wir spüren das!"