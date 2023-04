VfB Stuttgart: Die Gewinner und Verlierer des Trainerwechsels

Der Trainer-Effekt: Mythos oder Wahrheit? Beim VfB Stuttgart gibt es schon nach kurzer Zeit Gewinner und Verlierer, seitdem Sebastian Hoeneß der neue Trainer ist.

"Asymmetrischer Außenverteidiger", "hängende Neun", "abkippende Sechser" - innovativ, kreativ und möglichst kompliziert muss es klingen, wenn ein Trainer einen Verein in der Krise übernimmt. Das Neue soll schließlich besser sein als das Alte, sonst geht es weiter bergab. Oder es läuft so wie bei Sebastian Hoeneß: Back to the roots.

Zurück zum alten System, zurück zur Dreierkette oder - wie im Fall Waldemar Anton - zurück auf die gewohnte Position. "Die Gedanken waren, so viele Spieler wie möglich auf ihre beste Position zu stellen", sagte Hoeneß nach dem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg. Eine simple Idee, die schon zweimal funktioniert hat, denn auch in der Bundesliga gewann der VfB mit Neutrainer Hoeneß das Kellerduell beim VfL Bochum.

Die Gewinner und Verlierer des Trainerwechsels beim VfB Stuttgart

Enzo Millot ist mitverantwortlich für den erfolgreichen Start von Sebastian Hoeneß. Unter Vorgänger-Trainer Bruno Labbadia war der Franzose nur selten zum Einsatz gekommen. Er stand teilweise nicht mal im Kader, da seine Trainingsleistungen nicht das seien, was man in der aktuellen Phase bräuchte. Seine anssehnliche Bilanz unter Hoeneß: Zwei Spiele, ein Tor und eine Vorlage. Besser hätte es für Millot nicht laufen können. Ein Glück, dass Hoeneß auf den 20-jährigen Offensivspieler setzt.

Während bei Millot ein kleiner Hype beginnt, ist er bei Gil Dias schon wieder vorbei. Dias schlug zunächst ein, so wie sein Schuss im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Paderborn zum 1:1. Nach dem Einzug ins Viertelfinale war der Winter-Transfer noch der gefeierte Held, aber dann flachten die Leistungen des Portugiesen stark ab. Dias wird, solange Millot weiter stark abliefert, keinen Platz in der Startelf des VfB haben.

Bredlow bleibt Nummer Eins, Vagnoman beflügelt und Anton wieder Abwehrchef

Durch den Systemwechsel hin zur Dreierkette, kehrte auch Josha Vagnoman wieder in die Formation zurück. Waldemar Anton rückte dafür in die Innenverteidigung und ist wieder der Abwehrchef. Der 26-Jährige überzeugt mit seiner robusten Art zu verteidigen und hat wieder einen Mehrwert für die Mannschaft. Dan-Axel Zagadou muss deshalb auch erstmal auf die Bank ausweichen. Für ihn gibt es aktuell keinen Platz in dem eingespielten Abwehrverbund um Hiroki Ito, Dinos Mavropanos und Waldemar Anton.

Vagnoman wirkt nach seiner ersten Nominierung für die DFB-Auswahl wie beflügelt. Gegen Bochum war der Außenverteidiger kaum zu halten und stresste permanent die linke Seite des Gastgebers. Der Neu-Nationalspieler erzielte sogar sein erstes Bundesliga-Tor. Einen entscheidenden Anteil am ersten VfB-Auswärtssieg in der Bundesliga nach 485 Tagen hatte auch die neue Nummer eins, Fabian Bredlow. Zwar hatte schon Bruno Labbadia den Torwart-Wechsel von Florian Müller zu Bredlow vollzogen, für Sebastian Hoeneß gibt es im Schlussspurt der Saison kein Argument, daran etwas zu ändern.

Für Hoeneß eine Win-Win-Situation

Der größte Gewinner aber ist Sebastian Hoeneß selbst. Er ist nicht nur zurück in der Bundesliga, sondern darf wieder ein junges, talentiertes Team trainieren - unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Wobei der Klassenerhalt und ein weiteres Jahr Bundesliga nicht nur ihm am liebsten wären.