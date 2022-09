VfB Stuttgart erstmals mit zwei Frauen im Aufsichtsrat

per Mail teilen

Die Hauptversammlung des VfB Stuttgart hat einen neuen Aufsichtsrat berufen, dem erstmals auch zwei Frauen angehören.

Demnach stoßen Beate Beck-Deharde, Tanja Gönner, Alexander Kläger und Tobias Röschl für zunächst fünf Jahre zu dem neunköpfigen Gremium rund um VfB-Präsident Claus Vogt.

Claus Vogt: "Neue Impulse und Kompetenzen"

"Wir wollten im neuen Aufsichtsrat einerseits die Kontinuität und eine bestmögliche Vertretung der Mitgliederinteressen wahren, zugleich aber auch neue Impulse und Kompetenzen im Sinne des VfB hinzugewinnen", sagte Vogt: "Ich bin sehr froh, dass dies gemeinsam und vertrauensvoll in der Hauptversammlung gelungen ist, so dass wir vier dem VfB verbundene Persönlichkeiten neu in den Aufsichtsrat berufen konnten."