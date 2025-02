Mit Jacob Bruun Larsen, Finn Jeltsch und Luca Jaquez hat der VfB Stuttgart auf dem Winter-Transfermarkt gleich dreimal zugeschlagen. Stellt sich die Frage: Wie erfolgreich waren die Schwaben mit ihren späten Nachverpflichtungen in den vergangenen Jahren?

Am letzten Tag des Wintertransferfensters Anfang der Woche war es nochmal unerwartet lebhaft geworden auf dem Stuttgarter Spielermarkt: Innenverteidiger Anthony Rouault wechselte für kolportierte 15 Millionen Euro überraschend zurück nach Frankreich zu Stade Rennes, dafür holte der VfB mit dem 18-jährigen U-17-Weltmeister Finn Jeltsch (9,5 Millionen Euro/Quelle: transfermarkt.de) vom 1.FC Nürnberg und dem 21-jährigen Schweizer Luca Jaquez (FC Luzern/6,5 Millionen) gleich einen talentierten "Defensiv-Doppelpack" als personelle Kompensation für seine Abwehr.

Stuttgarts Neuzugänge Finn Jeltsch (in der Mitte) und Luca Jaquez (rechts). IMAGO Imago

Bereits zuvor hatten die Schwaben ihren Kader für die Rückrunde mit dem dänischen Offensivspieler Jacob Bruun Larsen (26) von der TSG Hoffenheim komplettiert (1,7 Millionen Euro). Ob der VfB mit seinem drei Neuzugängen richtig liegt, sich vor allem die beiden hochveranlagten Abwehrspieler wie gewünscht unter Trainer Sebastian Hoeneß weiterentwickeln, wird die Zukunft zeigen. Die Voraussetzungen in einer funktionierenden Stuttgarter Mannschaft jedenfalls sind gut.

Nicht immer aber - das zeigt der Blick von SWR Sport in die Vergangenheit - waren die Wintertransfers beim VfB Stuttgart von durchschlagendem Erfolg gekrönt.

Vor einem Jahr kam Mo Dahoud aus England zum VfB

Im letzten Winter hatte der VfB zum 1. Februar mit dem Ex-Dortmunder und Gladbacher Mo Dahoud einen durchaus prominenten Transfer abgewickelt und seinen Kader namhaft ergänzt. Der zweimalige Nationalspieler war von Brighton aus der englischen Premier League ausgeliehen worden. In 13 Pflichtspielen schoss Dahoud in der Rückrunde ein Tor für Stuttgart, als Stammspieler konnte sich der zentrale Mittelfeldmann in Konkurrenz zu Angelo Stiller und Atakan Karazor aber nicht durchsetzen. Er verließ die Schwaben-Metropole nach nur einem halben Jahr wieder. Im Sommer 2024 wechselte der inzwischen 29-Jährige Dahoud ablösefrei zum Ligarivalen Eintracht Frankfurt.

Winter-Transfers Dias und Haraguchi 2023 ohne Glück

Nicht glücklich wurde der VfB Stuttgart mit seinen beiden Wintertransfers vor zwei Jahren. Die beiden Januar-Neuzugänge Gil Dias und Genki Haraguchi waren beide nicht die erhofften Verstärkungen. Der Portugiese Dias, von Benfica Lissabon geholt, brachte es im Frühjahr 2023 unter dem damaligen Trainer Bruno Labbadia nur auf sieben Spiele für den VfB, war danach unter Nachfolger Hoeneß außen vor, wurde zunächst an Legia Warschau verliehen und im Sommer 2024 an den FC Famalicao nach Portugal verkauft.

Auch der Japaner Haraguchi konnte sich zwar in der Stuttgarter Startelf nicht durchsetzen, kam bis 2024 nur auf 13 Einsätze für den VfB, galt aber stets als wertvolles Kadermitglied. Der Mittelfeldmann, inzwischen 33, ist wieder zurück in seiner Heimat und spielt aktuell bei den Urawa Reds.

Tiago Tomás wurde 2022 zum Volltreffer

Dass es aber auch in einem Januar-Transferfenster richtige Schnäppchen geben kann, zeigt das Jahr davor. Als Winter-Volltreffer von Ex-Sportdirektor Sven Mislintat entpuppte sich der junge Portugiese Tiago Tomás. Der Ende Januar 2022 als 19-Jähriger von Sporting Lissabon ausgeliehene Tempodribbler bereicherte mit seiner Dynamik und auch als wirksamer Joker das Spiel des VfB Stuttgart. Im Sommer 2023 wechselte Tomás (41 Spiele/7 Tore für den VfB) zum VfL Wolfsburg, der die hohe Ablöseforderung der Lissaboner für den U21-Nationalspieler erfüllte.

2019 kam mit Ozan Kabak ein Rekordeinkauf aus der Türkei

Viele Wintertransfers werden inzwischen als sogenannte Leihgeschäfte abgewickelt, um das Risiko eines Fehleinkaufs zu minimieren. Sehr viel Geld ließ sich der VfB allerdings im Januar 2019 den Einkauf des türkischen Top-Talents Ozan Kabak von Galatasaray Istanbul kosten. Der Innenverteidiger, damals erst 18 Jahre alt, hatte als damaliger VfB-Rekordtransfer elf Millionen Euro gekostet, schlug aber sofort als Stammspieler ein. Den Abstieg der Stuttgarter zum Ende der Saison 2018/19 konnte jedoch auch der hochtalentierte Türke nicht verhindern. Nach nur einem halben Jahr und 15 Spielen mit immerhin drei Toren für Stuttgart wechselte Kabak, der seit 2023 für Hoffenheim spielt und aktuell einen Kreuzbandriss auskuriert, für 15 Millionen Euro zu Schalke 04.

Ozan Kabak spielte nur ein halbes Jahr für den VfB Stuttgart. IMAGO Imago

Neben Kabak kamen für den Stuttgarter Abstiegskampf im Winter 2019 auch der Schweizer Steven Zuber (13 Spiele/fünf Tore) von der TSG Hoffenheim und Alexander Esswein von Hertha BSC (17 Spiele/kein Treffer). Während sich Zuber als Mittelfeldspieler mit Zug zum Tor beim VfB etablierte, wurde der gebürtige Pfälzer Esswein seinem Ruf als torgefährlicher Angreifer in Stuttgart nie gerecht. Beide Leihgaben kehrten nach dem Abstieg im Sommer 2019 zu ihren Stammvereinen zurück. Zuber steht aktuell beim FC Zürich unter Vertrag. Esswein, 34, lässt seine Karriere als Amateur beim Oberligisten VfR Mannheim ausklingen.

Rückkehrer Mario Gomez als prominentester VfB-Wintereinkauf

Der prominenteste aller Wintertransfer des VfB Stuttgart hieß Mario Gomez. Die Rückkehr des damals 32-jährigen Torjägers und "verlorenen Sohnes" an den Neckar war im Januar 2018 ein schlagzeilenträchtiger Coup der Schwaben. Und er sollte sich auch sportlich lohnen. Nach Stationen beim FC Bayern, in Istanbul, Florenz und Wolfsburg, schoss "Super-Mario" wieder Tore für seinen Heimatverein. Gomez führte den VfB mit Wucht und acht Treffern in der Rückrunde 2017/18 zum Klassenerhalt.

In der folgenden Saison 2018/2019 aber konnte auch Gomez (sieben Saisontore) den Relegationsplatz 16 und den folgenden erneuten bitteren Abstieg in die 2. Liga (gegen Union Berlin) nicht verhindern. Der sportliche "Betriebsunfall" wurde immerhin umgehend wettgemacht, Stuttgart kehrte ein Jahr später mit Gomez in die Bundesliga zurück. Am 28. Juni 2020 schoss der Stürmer im Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98 sein letztes Tor für den VfB. Danach beendete der Goalgetter seine großartige Karriere.

2016 wechselte Weltmeister Großkreutz zum VfB

Gomez war in den vergangenen Jahren nicht die einzige Winter-Prominenz auf dem Transfermarkt des VfB. Am 4. Januar 2016 angelten sich die Stuttgarter sogar einen leibhaftigen Weltmeister. Kevin Großkreutz wechselte für rund zwei Millionen Euro von Galatasaray Istanbul an den Neckar. Die Anfangseuphorie ebbte bald ab, denn sportlich bot der frühere Dortmunder Verteidiger wenig Berauschendes. Stuttgart stieg mit Großkreutz im Mai 2016 sogar in die 2. Liga ab. Es war nach 1975 der zweite Abstieg in der Vereinsgeschichte.

Diverse Disziplinlosigkeiten führten schließlich im März 2017 zur vorzeitigen Trennung von Kevin Großkreutz. Der Weltmeister absolvierte nur 26 Spiele für die Schwaben, dabei gelang ihm ein Treffer.

Kevin Großkreutz im Trikot des VfB Stuttgart IMAGO Imago

Wie überhaupt im Januar 2016 nicht nur wegen Kevin Großkreutz viel personelle Bewegung war. Mit Namen, die heute meist nur noch den Experten geläufig sind: Abwehrspieler Federico Barba, vom italienischen Erstligisten FC Empoli ausgeliehen, spielte sportlich keine Rolle. Barba zog sich eine schwere Muskelverletzung zu, kam erst im Saisonendspurt zum Einsatz. Kurios: Der Italiener schoss in seinen nur zwei Spielen für den VfB ein Tor und ein Eigentor.

Großkreutz und Barba, der nach nur einem halben Jahr nach Empoli zurückkehrte, konnten den Abstieg des VfB aus der Bundesliga ebenso wenig verhindern wie der ukrainische Stürmer Artem Kravets, der ebenfalls im Januar von Dynamo Kiew als Leihgabe geholt wurde. Kravets schoss bis Sommer 2016 in 15 Spielen für Stuttgart nur ein einziges Tor und kehrte daraufhin nach Kiew zurück.

Ähnlich erging es im Januar 2013 dem portugiesischen Abwehrspieler Felipe Lopes (aus Wolfsburg ausgeliehen, 3 Spiele für den VfB) und dem italienischen Angreifer Federico Macheda (von Manchester ausgeliehen, 14 Spiele/kein Tor). Auch sie blieben als Wintertransfers im Nachhinein nur eine sportliche Randnotiz beim VfB Stuttgart.