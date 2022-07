Was passiert mit Sasa Kalajdzic? Das sagen Matarazzo und Mislintat

Es ist die große Frage beim VfB Stuttgart: Bleibt Sasa Kalajdzic? Oder verlässt der Stürmer die Schwaben noch in diesem Sommer? Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat beziehen gegenüber SWR Sport Stellung.

Wo liegt die Zukunft von Sasa Kalajdzic? Die beiden deutschen Topvereine FC Bayern und Borussia Dortmund scheinen sich laut Medienberichten nicht mehr mit dem Stürmer aus Österreich zu beschäftigen. Dafür soll der Zwei-Meter-Mann in England stark begehrt sein, von einem Interesse von Manchester United war beispielsweise zuletzt die Rede. Oder bleibt der Angreifer, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2023 läuft, auch in der nächsten Saison beim VfB?

Klar ist: Kalajdzic ist eine heiße Aktie im Transfersommer 2022. Und das trotz der eher durchschnittlichen Quote von sechs Toren und zwei Assists in der abgelaufenen Saison.

Ein Profil, das viele Klubs auf den Plan ruft

Die Zahlen täuschen allerdings. So fehlte Kalajdzic mehr als die halbe Saison, wegen einer schweren Schulterverletzung, Wadenproblemen oder einer Corona-Infektion. Gerade im Schlussspurt der Spielzeit bewies der 25-Jährige seinen Wert. Mit wichtigen Treffern, aber auch als "Wandspieler", der Platz und Gelegenheiten für seine Mitspieler generiert oder aufgrund seiner Länge viele "erste Bälle" festmacht. Kalajdzic ist ein echter Mittelstürmer. Ein sogenannter Zielspieler, der sogar noch ein enorm großes Spielverständnis und für seine Größe eine sehr gute Technik hat.

Matarazzo: "Er ist aktuell bei uns - und so plane ich auch mit ihm"

Das macht ihn international begehrt. Beim VfB Stuttgart, der sich aktuell im Trainingslager in Weiler-Simmerberg, befindet, sieht man die Spekulationen gelassen. "Es ist nicht so, dass ich jeden Tag nachschaue, was mit Sasa ist. Da bin ich unemotional", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo im Gespräch mit SWR Sport. "Er ist aktuell bei uns - und so plane ich auch mit ihm. Falls er gehen sollte, sind wir vorbereitet. Sowohl, was externen als auch internen Ersatz angeht."

Kalajdzic: Auch Vertragsverlängerung "eine Option"

Der umworbene Torjäger hatte sich ebenfalls im Trainingslager vor wenigen Tagen zu seiner Zukunft geäußert. Er könne sich neben einem Wechsel in diesem Sommer auch einen Verbleib und eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart vorstellen. "Das ist auf jeden Fall eine Option", hatte der Nationalspieler Österreichs gesagt. Eine Abmachung, dass er die Schwaben nicht ablösefrei verlässt, gebe es zwar nicht, sagte Kalajdzic. Es sei aber "alles gut, alles korrekt, alles in Absprache" zwischen ihm und VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Keiner müsse Angst haben.

Mislintat: "Vertrag auslaufen lassen auch eine Option"

Mislintat ist auch weit davon entfernt, Angst zu haben. Es gäbe für ihn auch noch die Option, den Vertrag "auslaufen zu lassen. Wenn der sportliche Wert für uns so groß ist, dass er eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt bedeutet".

Für den VfB sei das eine einfache Rechnung, so Mislintat: "Solange ein Spieler der Güteklasse von Sasa Kalajdzic bei uns Fußball spielt, haben wir keinen Bedarf, ihn zu ersetzen. Im dem Moment, wo ein Angebot kommt, müssen wir abwägen, ob wir ihn dafür ersetzen können, ob wir die Mannschaft weiter verstärken können ob wir damit vielleicht auch infrastrukturell etwas machen können." Das seien in Stuttgart wichtige Themen, gerade mit dem Stadion, in das immer wieder Geld fließt, oder mit dem neuen Trainingsgelände, das sich im Planungsstadium befindet.

Mislintat: "Wir sind vorbereitet"

Ein Abgang, eventuell auch spät in der noch bis zum 01. September laufenden Transferperiode, würde den VfB Stuttgart jedenfalls nicht kalt erwischen. "Da können sich alle sicher sein. Wir sind für den Zeitpunkt, zu dem klar ist, dass Sasa geht, vorbereitet", sagte der Sportdirektor.

"Dann haben wir eine brettstarke Truppe zusammen"

Neben Kalajdzic gelten auch Linksverteidiger Borna Sosa und der defensive Mittelfeldspieler Orel Mangala als Verkaufskandidaten, Topklubs sollen interessiert sein. Mislintat sagte nun, dass der VfB sich auch vorstellen könne, mit allen Dreien in die neue Spielzeit zu gehen. "Das sind ja die Spieler, zu denen es immer wieder Gerüchte gibt. Wenn sie bleiben, dann haben wir eine brettstarke Truppe zusammen. Ich glaube, wir könnten das als Klub sehr gut managen."

Aktuell ist also noch fast alles offen, laut den Verantwortlichen auch vieles denkbar. Das Transferfenster schließt am 01. September. Bis dahin bleibt es spannend beim VfB Stuttgart.