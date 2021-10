Wahid Faghir schreibt Geschichte - und bringt die Stuttgarter Arena zum Ausrasten

Wahid Faghir rettete dem VfB Stuttgart mit dem Treffer zum 1:1 gegen Union Berlin in der Nachspielzeit einen Punkt. Der 18-Jährige wandelt damit auf den Spuren eines heutigen Nationalspielers und Champions-League-Siegers.

Es war die letzte Aktion des Spiels. Wahid Faghir bekam im Strafraum von Union Berlin von Daniel Didavi den Ball. Der junge Däne behauptete die Kugel, zog ein wenig nach links, bevor er mit dem linken Fuß abschloss. Der Ball wäre wohl eine sichere Beute für Union-Keeper Andreas Luthe gewesen, doch ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Timo Baumgartl fälschte den Schuss unhaltbar ab. 1:1, Last-Minute-Ausgleich, die Cannstatter Kurve und auch die Stuttgarter Bank explodierten vor Freude.

Es gab kein Halten mehr

Und mittendrin Faghir, der nach seinem ersten Bundesligator von seinen Mannschaftskameraden fast erdrückt wurde. Auch Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat waren im Überschwang der Freude auf den Platz gerannt. Auf der Tribüne gab es ebenfalls kein Halten mehr. Dort jubelte auch Sasa Kalajdžić, Faghirs Sturmkollege, der wegen einer Schulterverletzung wohl bis in den Januar hinein fehlt. "Für uns war es richtig schwer. Dass wir dann noch einen Punkt in Unterzahl mitnehmen - also ich habe mich extrem gefreut, bin sofort auf den Platz runter und habe dem Wahid auch gratuliert", freute sich der Österreicher noch in der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg über Faghirs Treffer.

Der Angreifer hat sich mit seinem krummen Schuss in den VfB-Geschichtsbüchern verewigt. Faghir ist nun im Alter von 18 Jahren und 87 Tagen nach Nationalspieler Timo Werner nun der zweitjüngste Bundesliga-Torschütze der Schwaben. "Nicht mein bestes Spiel", schrieb er nach der 'Partie auf Instagram. Er freute sich aber natürlich über sein erstes Tor in der Bundesliga vor den "unglaublichen" VfB-Fans.

Lob von VfB-Coach Matarazzo

Geht es nach Matarazzo, hat Faghir ebenso tolle Anlagen wie sein prominenter Vorgänger Werner. "Wenn der Junge im Sechzehner auftaucht, hat man gesehen, dass er Torgefahr ausstrahlt. Er kann schießen mit links und rechts, er hat auch einen guten Kopfball", lobte der VfB-Coach den Neuzugang nach der Partie: "Wichtig ist, dass er weiterarbeitet und auf dem Boden bleibt."

Ein Diamant, der noch geschliffen werden muss

Faghir gilt als Diamant, der noch geschliffen werden muss. Bei Velje BK wurde er bereits mit 16 Jahren Stammspieler, stieg in die Superligaen, die erste dänische Liga, auf und schaffte in der vergangenen Saison mit seinem Team den Klassenerhalt. Im Sommer hatte er dann bei der U21-Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem mit einer guten Leistung gegen Deutschland. Als besondere Stärken gelten trotz seines jungen Alters seine Physis und Schnelligkeit.

Programm-Tipp Alles zum Spieltag und aktuelle Debatten rund um den VfB Stuttgart gibt es jeden Montag in "Dein VfB" auf dem SWR Sport-Youtube-Kanal.

Nun soll er sich beim VfB Stuttgart entwickeln. Knapp 4,5 Millionen Euro ließen sich die Schwaben die Dienste von Faghir im Sommer kosten. Beim VfB ist jedem klar, dass Faghir Zeit braucht - und diese auch bekommen soll. Sein Wechsel kurz vor Ende der Transferperiode vom dänischen Erstligisten Velje BK nach Stuttgart war ein Vorgriff auf die Zukunft. Das hatte Sportdirektor Mislintat immer wieder betont. Nun hat das Top-Talent zum ersten Mal zurückgezahlt