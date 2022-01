Der VfB im Abstiegskampf: Was Thomas Hitzlsperger zuversichtlich stimmt

Thomas Hitzlsperger, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, hat bei SWR Sport darüber gesprochen, wie der VfB die Klasse halten will und wie er die wirtschaftliche Lage des Klubs einschätzt.

Das 0:0 des VfB Stuttgart gegen Tabellenschlusslicht Greuther Fürth hat auch Thomas Hitzlsperger nicht zufrieden gestellt. Nicht alle Spieler hätten ihr Potenzial ausgeschöpft, sagte er als Studiogast bei SWR Sport BW. Dennoch ist Hitzlsperger zuversichtlich, dass der VfB am Ende der Saison drei Mannschaften hinter sich lässt. Mut mache ihm zum einen, dass der Verein trotz der schwierigen Situation Ruhe bewahre: "Das ist neu beim VfB Stuttgart." Zum anderen sieht Hitzlsperger viel Potenzial in der Mannschaft, gerade die Rückkehrer Silas Katompa Mvumpa und Sasa Kalajdzic brächten eine besondere Qualität. Über Kalajdzic sagte Hitzlsperger: "Man kann ihn einfach nicht im Luftkampf verteidigen. Auch die Art, wie er sich anbietet, wie er sich ins Mittelfeld fallen lässt und die Bälle abtropfen lässt. Das ist eine enorme Qualität, die nicht viele Spieler haben."

Hitzlsperger schließt Neuzugänge im Winter nicht aus

Der Vorstandsvorsitzende machte aber auch deutlich, dass er davon ausgeht, dass der VfB bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen müsse. Weil Klubs wie Bochum oder Köln überraschend gut auftreten, gehe es darum, Teams wie Augsburg, Bielefeld oder auch Wolfsburg hinter sich zu lassen. "Das wird ein harter Kampf, aber wir sind darauf vorbereitet", sagte der 39-Jährige. Nicht ausschließen wollte er, dass der VfB bis zum 31. Januar auf dem Transfermarkt tätig wird, um den Kader zu verstärken. Er betonte allerdings: "Ich glaube, das größte Potenzial schlummert in dem Kader, der da ist. Es gibt eine Vielzahl von talentierten Spielern, die, wie wir in der letzten Saison gesehen haben, extrem viel leisten können. Da müssen sie wieder hinkommen." Er habe "allergrößtes Vertrauen in alle, die da sind".

Der VfB Stuttgart und die schwierige wirtschaftliche Lage

Nicht nur sportlich ist die Situation schwierig, auch wirtschaftlich sei die Lage "angespannt" bei der VfB Stuttgart AG. Die zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga in der jüngeren Vergangenheit hätten den Verein im Vergleich zu anderen finanziell zurückgeworfen, erklärte Thomas Hitzlsperger bei SWR Sport BW. Corona verschärft die Lage. Der VfB-Vorstandsboss hatte bereits Ende November vorgerechnet, dass der VfB seit Beginn der Pandemie Einnahmeverluste von rund 80 Millionen hinnehmen musste. Außerdem nimmt der Klub mit jedem Geisterspiel bis zu zweieinhalb Millionen Euro weniger ein.

Hitzslperger über Corona-Verordnungen und einen möglichen Gehaltsverzicht

Seit dem 28. Dezember 2021 dürfen Bundesliga-Spiele in Baden-Württemberg nur mit maximal 500 Zuschauern stattfinden. Mit Blick auf diese Einschränkungen forderte Hitzlsperger bei SWR Sport: "Dann muss es andere Möglichkeiten geben, dass wir eine Kompensation bekommen, weil es heute nicht mehr zu rechtfertigen ist, dass so viele Leute geimpft sind, geboostert sind und trotzdem nicht unter freiem Himmel ein Fußballspiel schauen dürfen."

Dass Spieler auf Gehalt verzichten, um die finanzielle Situation des Klubs zu verbessern, ist für Hitzlsperger das "letzte Mittel". Denn jeder, der einen Vertrag unterschreibe, gehe auch davon aus, dass diese vertragliche Leistung erfüllt werde. "Und wenn wir es nicht schaffen, das zu tun, dann haben wir unseren Job nicht gemacht."

Keine Einigung gibt es bisher, was die Investorensuche angeht. "Wir arbeiten daran, wir wissen um die Bedeutung", sagte Hitzslperger. Aber es müsse für alle passen: den e.V., den Ankerinvestor Daimler und den Vorstand des VfB. Womöglich wird auch Hitzslpergers Nachfolger Alexander Wehrle bei der Suche mitarbeiten.

Hitzslperger über seinen Nachfolger Alexander Wehrle

Bereits im September hatte Thomas Hitzlsperger bekanntgegeben, dass er seinen im Oktober 2022 auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängert. Sein Nachfolger Alexander Wehrle kommt vom 1. FC Köln. "Wir kennen uns seit vielen Jahren, schätzen uns auch. Und vor allem kann ich sagen: Er hat viele Jahre in Köln sehr gute Arbeit geleistet."

Hitzlsperger selbst wird die Geschäfte voraussichtlich im April an Wehrle übergeben, dann tritt der 46-jährige Bietigheimer seine neue Stelle beim VfB Stuttgart an. Ob die beiden dann die kompletten sechs Monate bis Oktober Seite an Seite arbeiten werden oder ob Hitzlsperger seinen Posten nach der Übergabe schon früher räumt, ist noch offen. "So geräuschlos wie möglich", solle die Abwicklung laut Hitzlsperger laufen. "Ich stehe zur Verfügung, so lange sie mich brauchen", sagte er bei SWR Sport BW.

Hitzlspergers hat noch keine Pläne

Wo es ihn dann hinzieht, weiß er noch nicht. Er habe bisher kaum Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Vieles deutet aber daraufhin, dass er dem Fußballgeschäft erhalten bleibt. "Ich liebe Fußball, es ist mein Leben, da habe ich die meiste Erfahrung und die größte Expertise. Ich will nichts ausschließen, das Leben bietet extrem viel. Aber ich fühle mich im Fußball sehr wohl."