VfB-Boss Hitzlsperger hofft auf Mittelweg bei den angekündigten Geisterspielen

Die Regierung des Bundeslandes Baden-Württemberg hat neue Geisterspiele angekündigt. Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, hofft hingegen noch auf einen Kompromiss.

Die Nachricht aus der Staatskanzlei hat Thomas Hitzlsperger mit einem Grummeln vernommen. Denn Regierungssprecher Arne Braun hatte am frühen Sonntagabend neue Geisterspiele in Baden-Württemberg angekündigt. Das kann dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart nicht in den Kram passen. Im Gespräch mit SWR Sport sagte Hitzlsperger am Sonntagabend: "Ich muss sagen, dass Geisterspiele für uns jammerschade wären. Emotional natürlich auch, aber vor allem finanziell."

Beim VfB Stuttgart geht es um die Existenz

Bei zwei verbliebenen Heimspielen in diesem Jahr (gegen Hertha BSC und Bayern München) bedeutet das laut Hitzlsperger etwa vier bis fünf Millionen Euro weniger Einnahmen - zusätzlich zu den 80 Millionen Euro, die dem VfB Stuttgart seit Beginn der Pandemie entgangen sind. "Das ist enorm. Wir sind ein großer Verein. Wir haben eine große Stadionkapazität und sind auch abhängig von den Ticketing-Erlösen. Wenn die wegbrechen, dann spüren wir das sehr deutlich. Deswegen sind Geisterspiele für uns wirklich dramatisch." Er hoffe jedoch, dass es noch einen Mittelweg gibt.

Den 2:1-Sieg gegen Mainz 05 haben am Freitagabend noch 25.000 Zuschauer gesehen. Denn die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hatte aufgrund der vielen Corona-Infektionen unter anderem vorgeschrieben, dass Fußballstadien nur noch halb voll sein dürfen und hat die Zuschauerzahl gleichzeitig auf maximal 25.000 gedeckelt.

Fan-Chaos im Corona-Dschungel

"Im Stadion haben sich Geimpfte und Genesene eingefunden, die auch noch negativ getestet waren - und das auch noch unter freiem Himmel. Wir haben die Regeln vorbildlich umgesetzt", sagte Hitzlsperger. "Ich hoffe schon, dass wir in den Gesprächen in den kommenden Tagen einen Mittelweg finden."

Dass die unterschiedlichen Regeln in den einzelnen Bundesländern den Wettbewerb verzerren können, ist offensichtlich. Der 1. FC Köln durfte das Stadion im Derby gegen Borussia Mönchengladbach komplett voll machen (50.000 Zuschauer). RB Leipzig verlor am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen vor null Zuschauern. Darum hatte Aues Präsident Helge Leonhardt bereits am Dienstag gefordert, die Saison bis Jahresende zu unterbrechen.

Hitzlsperger gegen erneute Corona-Unterbrechung

Doch auf diese Forderung reagierte Hitzlsperger genervt: "Das überrascht mich dann doch sehr. Da denke ich zurück an den Anfang der Pandemie. Da hat man sich - unter den 36 Klubs in der ersten und zweiten Liga - auch das Versprechen gegeben das wir alles dafür tun, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Natürlich immer unter der Berücksichtigung des gesundheitlichen Aspekts. Aber ich glaube nicht, das bei den Geisterspielen Infektionen übertragen wurden. Deswegen ist die Forderung eines Zweitliga-Funktionärs überzogen und davon würde ich nur abraten."

Muss der VfB Stuttgart sonst Leistungsträger verkaufen?

Kämen erneute Geisterspiele - und das über einen langen Zeitraum - müsse sich der VfB Stuttgart womöglich von dem einen oder anderen Leistungsträger trennen. Hitzlsperger bezeichnete das bei SWR Sport jedoch als die letzte Option: "Wir wollen eine junge Mannschaft, die die Fans begeistert. Wir sind mitten in diesem Prozess. Ich glaube, die VfB-Fans können sich an der tollen Mannschaft sich erfreuen. Wenn wir jetzt Leistungsträger abgeben, wäre das vielleicht das vorzeitige Ende des Projekts. Das will niemand."

Darum sei es "unsere oberste Maxime in der nahen Zukunft", neue Erlös-Quellen zu erschließen; sonst gehe es auch beim VfB Stuttgart an die Substanz. Hitzlsperger denkt dabei in erster Linie an neue Investoren, die die Schwaben seit einigen Monaten händeringend suchen. Bisher wurden viele Gespräche geführt - jedoch ohne konkretes Ergebnis.

In dieser schwierigen Situation könne sich der VfB laut Hitzlsperger zwar auf viele Fans, loyale Werbepartner und flexible Banken verlassen. Doch die Krisen-Kredite müsse der Klub irgendwann auch wieder zurückzahlen. Mit einem neuen Investor stünde der VfB Stuttgart diesbezüglich viel besser da. Dann könnte Hitzlperger auch die schlechten Nachrichten aus der Staatskanzlei besser verkraften.