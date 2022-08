VfB-Boss Wehrle: "Wir sind handlungsfähig!"

Kann der VfB Stuttgart doch Spieler verpflichten, bevor andere den Club verlassen haben? Vorstandschef Alexander Wehrle im Gespräch mit SWR Sport über Finanzen, Verkäufe und Pfeiffer.

90 Millionen Euro Umsatzverlust durch Corona. Millionenschwere Investitionen in die Stadion-Infrastruktur. Trotzdem sagt Alexander Wehrle mit fester Stimme und in aller Klarheit, die ihn ausmacht, dass "der VfB wettbewerbsfähig ist und in seine Mannschaft investieren kann, ohne zuvor signifikante Transfereinnahmen generiert zu haben". Wehrle ist bei dem Thema Finanzen in seinem Element. Er landet schnell beim operativen Cashflow, Eigenkapital, Fremdkapitallinien, Liquidität. Und es schwingt ein gewisser Optimismus mit.

Alexander Wehrle: "Stand heute gibt es kein Angebot!"

Das klang in den letzten Wochen und Monaten nicht immer so. Alle warteten und warten immer noch auf den Abschied der VfB-Stars Borna Sosa und/oder Sasa Kalajdzic. Bisher ist keiner von beiden weg. VfB-Boss Wehrle wiederholt es auch an diesem heißen Mittag, im Schatten des gut gekühlten VfB-Büro-Containers: "Stand heute gibt es kein Angebot und es ist auch kein Spieler auf uns zugegangen, der sagt: 'Ich will den Verein unbedingt verlassen'."

Wehrle rechnet noch, offen wie er gerne spricht, mit der "einen oder anderen Veränderung". Weitere Leihgeschäfte seien möglich, um den Kader zu verkleinern. Manch ein Spieler wolle mehr Spielanteile. "Das würden wir auch unterstützen", so Wehrle. Das man bei Sosa und Kalajdzic - bildlich gesprochen - nicht am Lenkrad sitzt, sondern eher als Beifahrer zuschaut, wird in seiner folgenden Aussage klar: "Heute gibt es kein Angebot, das kann morgen anders aussehen." Ein Schmunzeln kann der neue VfB-Boss sich dabei nicht verkneifen.

Wehrle: "Es ist immer schön, wenn ein Stuttgarter Junge nach Hause kommt."

Glücklich zeigt sich Wehrle über den Neuen. Diese Woche verpflichtet. Luca Pfeiffer. Einer der mehr mitbringt, als seine 17 Saisontore in der 2. Bundesliga für Darmstadt vergangene Saison. "Es ist immer schön, wenn ein Stuttgarter Junge nach Hause kommt, auch wenn er nicht beim VfB in der Jugend war." Wehrle freut sich auf "einen guten Typ, der der Mannschaft guttun wird, der aber vor allem auch gezeigt hat, dass er Tore schießen kann!"

Der VfB hat mit der Verpflichtung gezeigt, dass er handlungsfähig ist. Obwohl Sasa Kalajdzic und Borna Sosa noch da sind. Die Mangala-Millionen als erste Gegenfinanzierung. In diesem zumindest international vergleichsweise schmalen Rahmen kann der Verein agieren. Aber er kann. Und das ist Alexander Wehrle wichtig: "Wir sind Stand heute handlungsfähig und das ist für mich das entscheidende!"