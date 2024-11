VfB Stuttgart: Große Personalsorgen vor dem Spiel bei Werder Bremen

Den VfB Stuttgart plagen auch im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen besonders in der Offensive Personalsorgen. Zudem gilt es, das 1:5 in Belgrad aus den Köpfen zu bekommen.

Neben Deniz Undav und dem Langzeitverletzten El Bilal Touré wird auch weiterhin der am Oberschenkel verletzte Nationalspieler Jamie Leweling bei der Partie am Samstag in Bremen (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) sowie am Dienstag im DFB-Pokal bei Zweitligist Jahn Regensburg ausfallen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss zudem auf Sturmtalent Justin Diehl verzichten. Der 20-Jährige sei ebenso erkrankt wie Ameen Al-Dakhil, sagte Hoeneß am Freitag. Der Innenverteidiger fehlt zumindest gegen Werder ebenfalls.

VfB Stuttgart zwischen Champions League und Bundesliga-Alltag

Für den Tabellenneunten Stuttgart geht es in Bremen nicht nur darum, in der Liga den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten, sondern auch die herbe 1:5-Niederlage in der Champions League am Mittwoch bei Roter Stern Belgrad schnell zu verarbeiten.

Champions League-Debakel: VfB verliert mit 1:5 bei Roter Stern Belgrad - DEIN VfB #133 | SWR Sport

Am Donnerstag wirkte das Spiel noch sehr nach, berichtete Hoeneß. "Da hing das Ding noch in den Klamotten. Wir standen unter dem Eindruck, schön einen verhauen zu haben", räumte Hoeneß ein. In der Kabine sei es nach der Abreibung "mucksmäuschenstill" gewesen. "Jeder war sehr in Gedanken und hat sich gefragt, warum wir eine so große Chance so leicht vertan haben. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch", sagte er. Nach Alibis habe keiner der Spieler gesucht, so Hoeneß weiter. "Aber diese Spiele gibt es, das haben alle Mannschaften mal." Nun gelte es, nach vorn zu schauen.

Hoeneß fordert eine stabilere Defensive

Als "zentrales Thema" bezeichnete Hoeneß die Aufgabe, in der Defensive stabiler zu werden und die Zahl der Gegentore zu reduzieren. Und "wir müssen auch daran arbeiten, die Dinge mal individuell weg zu verteidigen". Im Angriff könnte der im Sommer von Gegner Werder geholte Nick Woltemade gegen seinen Ex-Club eine Chance von Beginn an bekommen. Der 22-Jährige ist wie Diehl und Außenverteidiger Ramon Hendriks in der Champions League nicht spielberechtigt und fehlte daher in Belgrad.