Für Bruno Labbadia ist die sportliche Situation des VfB Stuttgart belastend. Vor dem Spiel bei Union Berlin aber will der Coach des Tabellenletzten nicht in Aktionismus verfallen.

Bruno Labbadia legte seine braungebannte Stirn in tiefe Falten und zuckte mit den Schultern, die im grauen VfB-Trainingsanzug steckten. "Wir tun alles", betonte der Coach der Stuttgarter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr). "Deshalb bin ich auch davon überzeugt, was wir machen." Spurlos allerdings geht die Situation beim Tabellenletzten auch am Coach nicht vorbei.

"Es gibt niemanden, der mir mehr Druck macht als ich selber. Ich überlege mir jeden Tag, was ich tun kann. Das beschäftigt mein komplettes Leben", so Labbadia. "Das ist nicht schön gerade, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle", ergänzte er und betonte: "Da rauszukommen, ist nicht einfach. Es gibt nicht viele, die das schaffen, aber ich traue mir das zu."

Änderungen statt Aktionismus

Und seinem Team – auch deshalb stelle er sich als Coach vor seine Mannschaft. Allerdings halte er nichts von "Aktionismus", nur weil Änderungen gefordert würden. "Ich lüge mir nicht in die Tasche, ich hinterfrage mich nach jedem Spiel", er werde aber nach vier Spielen ohne Sieg "nicht alles über Bord werfen".

Das Rezept für den Abstiegskampf glaubt er zu kennen: "Es wird nicht übers 'schön Spielen' gehen. Es geht über Robustheit und Zweikämpfe, Geduld und Konzentration. Wir müssen effektiv sein." Als Vorbild dient Gegner Union. "Jeder ist bereit, die gewünschten Wege zu gehen", sagte Labbadia: "Sie sind unglaublich kompakt - in alle Richtungen. Man muss immer gegen ein extremes Bollwerk arbeiten."

Sorgen in der Offensive

Das könnte der VfB womöglich ohne zwei seiner Angreifer tun müssen. Serhou Guirassy habe nach langem Aufbautraining "noch kein Gefühl für die Räume und keinen echten Zweikampf führen können", sagte Labbadia: "Wir können es nicht erzwingen." Silas sei mit muskulären Problemen von den Länderspielen mit der DR Kongo zurückgekehrt, sein Einsatz fraglich.

Neben der Tabelle spricht auch die Statistik nicht für den VfB: Die Schwaben haben in ihrer Bundesliga-Historie noch nie gegen Union Berlin gewonnen und warten seit dem 11. Dezember 2021 auf ein Erfolgserlebnis in der Fremde. Sollte die Serie bestehen bleiben, dürften die Sorgenfalten auf Labbadias Stirn auch nach diesem Wochenende nicht weniger werden.