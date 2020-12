per Mail teilen

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft für das Spiel bei Borussia Dortmund auf einen Einsatz der zuletzt angeschlagenen Offensivspieler Nicolas González und Daniel Didavi.

Sollten González und Didavi die Trainingseinheiten mit der Mannschaft bis zur Partie beim Vizemeister am Samstag (15:30 Uhr - live in SWR1 Stadion) "voll mitmachen" können, seien beide auch eine "Option", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag.

Beide hatten am Mittwoch erstmals wieder Teile des Trainings bestritten. Der argentinische Nationalspieler González hatte zuletzt wegen eines Teilrisses des Innenbandes im linken Knie gefehlt. Didavi war wegen eines Muskelfaserrisses in der Hüftmuskulatur ausgefallen.

Auswärtsserie macht Mut

Der VfB Stuttgart ist in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen und holte aus bisher fünf Spielen in der Fremde starke elf Punkte. "Wir wollen die Spiele natürlich mutig angehen, so wie wir es auch zuletzt gemacht haben. Vielleicht ein bisschen mehr strukturierten Fußball nach vorne spielen als im letzten Spiel gegen Bremen", sagte Matarazzo. Das primäre Ziel sei es aber, "die Null zu halten", so der VfB-Trainer weiter.

Reise in die Vergangenheit für Sven Mislintat

Eine Reise in die Vergangenheit wird das Spiel für VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der knapp elf Jahre für den BVB tätig war. "Ein Nachhausekommen", nennt er es sogar. Der Sportdirektor des VfB Stuttgart wurde in Dortmund geboren, seine Mutter lebt heute noch dort.

Zuletzt gab es für den VfB Stuttgart in Dortmund allerdings wenig zu holen. Den bislang letzten Sieg beim BVB feierten die Schwaben in der Meistersaison 2006/2007. Mario Gomez traf im Februar 2007 nach Vorarbeit von Ludovic Magnin zum 1:0-Sieg. Nun hofft der VfB Stuttgart, dass nach knapp 14 Jahren Wartezeit mal wieder ein Sieg in Dortmund gelingt. Vielleicht ja mit den Torschützen Nicolas González oder Daniel Didavi.