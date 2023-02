VfB-Coach Labbadia erwartet auf Schalke "einen heißen Kampf"

per Mail teilen

Nach dem erlösenden 3:0 gegen den 1.FC Köln will der VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellenletzten Schalke 04 nachlegen.

Trainer Bruno Labbadia stellt sich im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr) auf einen großen Kampf ein. Das Duell der zwei abstiegsbedrohten Traditionsklubs sei eines mit "hoher Brisanz", sagte der Coach der Schwaben am Donnerstag. "Wir werden extrem gefordert sein." Er erwarte eine "riesige Stimmung" und einen "heißen Kampf", so der 57-Jährige.

Der VfB liegt vor dem 22. Spieltag auf Rang 14, die Schalker sind Tabellenletzter. Die Gelsenkirchener spielten zuletzt viermal in Serie 0:0. Sie hätten sich nach der Winterpause defensiv stabilisiert, sagte Labbadia. "Sie verteidigen sehr, sehr gut." Er hoffe aber, dass seine eigene Mannschaft den Schwung aus dem erlösenden 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende mitnehmen könne.

Neues Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Köln

Der Triumph über die Kölner war der erste Bundesliga-Sieg unter dem Trainer-Rückkehrer Labbadia. "Es gibt keinen Ersatz für Siege", betonte Labbadia. Der Erfolg sei "extrem wichtig" gewesen. Nach dem 2:0 habe man gesehen, dass sein Team "befreiter" aufgespielt habe. Es habe "plötzlich geflutscht." Stürmer Serhou Guirassy und Verteidiger Pascal Stenzel werden dem VfB gegen Schalke verletzt fehlen. Offensivmann Tiago Tomás, der nach einer Bauchmuskelverletzung ins Training zurückgekehrt ist, könnte laut Labbadia zumindest wieder auf der Bank sitzen. Im Tor wird erneut Fabian Bredlow stehen.

Schalke mit Verletzungssorgen

Die Schalker, seit vier Spielen ungeschlagen, müssen auf die angeschlagenen Jere Uronen, Cedric Brunner, Tim Skarke, Soichiro Kozuki und Thomas Ouwejan verzichten. Insbesondere der Ausfall des Abwehrtrios Uronen, Brunner und Ouwejan wiegt angesichts der zuletzt deutlich stabileren Defensive schwer. Dennoch gibt sich Schalke-Coach Thomas Reis nach eigener Aussage am Donnerstag entspannt: "Dafür sind andere Spieler da, die reindrängen. Man kann auch mal überlegen, die Grundordnung zu verändern."

Nach zuletzt vier torlosen Unentschieden in Serie müssen auch laut Trainer Reis nun gegen die direkten Konkurrenten Stuttgart und Bochum eine Woche später Siege her. "Mit diesen beiden Spielen haben wir die Möglichkeit, uns wieder ganz dick ins Geschäft zu bringen", sagte Reis, der mit seinem Team trotz der vier Spiele ohne Niederlage immer noch sechs Zähler Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze hat. "An die 2. Liga denke ich nicht", sagte der frühere VfB-Jugendspieler Reis, der auch im Falle des Abstiegs Trainer des Revierclubs bleiben soll.