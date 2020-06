Am Sonntag (15.30 Uhr) im letzten Spiel gegen den SV Darmstadt 98 ist dem VfB Stuttgart der Aufstieg nur noch theoretisch zu nehmen.VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat zudem Mario Gomez eine Einsatzgarantie gegeben.

Trainer Pellegrino Matarazzo bedauert, dass aufgrund der Coronavirus-Krise beim wahrscheinlichen Aufstieg des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga keine Fans dabei sein können. "Wir haben uns sicher alle andere Bilder im Kopf gemalt, wo die Reise begonnen hat. Eine Aufstiegsfeier hätte sicherlich mit Fans eine andere Emotionalität gehabt", sagte Matarazzo am Freitag. Vor drei Jahren hatten 60.000 Zuschauer im Stadion und 40.000 Fans auf dem Cannstatter Wasen die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gefeiert.

Dauer 0:33 min Pellegrino Matarazzo: "Mario Gomez wird spielen" VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der PK vor dem Saisonfinale gegen den SV Darmstadt 98.

Einsatzgarantie für Mario Gomez

Für das Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB-Trainer Mario Gomez eine Einsatzgarantie gegeben. "Er wird von Anfang an spielen. Es ist unser Job und unsere Verantwortung, ihm einen würdigen Abschied zu schenken", sagte Matarazzo am Freitag: "Sie sollen ihn viel füttern in der Box, er soll sein Tor machen."

Der 34-jährige Gomez wird am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 beim sehr wahrscheinlichen Aufstieg des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga sein letztes Spiel für die Schwaben bestreiten. Ob er seine Karriere beendet oder noch einmal ins Ausland wechselt, hat Gomez noch nicht kommuniziert.

Zuletzt war er beim VfB nur noch Ersatz. Matarazzo würdigte die Karriere des früheren Bayern-Profis. "Wenn er eine Zuschauerzahl verdient hätte, hätte er mehr als ein volles Stadion verdient", sagte der Coach auch angesichts der derzeitigen Geisterspiele: "Er ist ein Spieler, der eine enorme Karriere hingelegt hat. Er ist nicht nur fußballerisch, aber auch menschlich ein Topmann: intelligent, bodenständig, professionell ohne Ende."

Dauer 0:38 min Pellegrino Matarazzo: "Ich habe viel von Mario Gomez gelernt" VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der PK vor dem Saisonfinale gegen den SV Darmstadt 98.

Egloff wegen Rückenproblemen nicht im Kader, Didavi noch nicht fit

Talent Lilian Egloff wird wegen Rückenproblemen voraussichtlich nicht im Kader stehen. Auch Mittelfeldspieler Daniel Didavi ist verletzungsbedingt noch nicht wieder voll im Mannschaftstraining. Als Ersatz für den verletzten Kapitän Marc Oliver Kempf kommen Holger Badstuber, Marcin Kaminski und Nathaniel Phillips infrage. «Wir wollen das Spiel am Sonntag gewinnen. Dafür brauchst du eine gewisse Kontinuität in der Startelf, aber es kann die eine oder andere Veränderung geben»,