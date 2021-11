Das sind doch mal gute Nachrichten für den VfB Stuttgart. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 macht Trainer Pellegrino Matarazzo Hoffnung auf die Rückkehr von mehreren Offensivkräften.

Der zuletzt arg vom Verletzungspech gebeutelte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart darf hoffen. Angreifer Omar Marmoush stünde in der Partie zum Auftakt des 13. Spieltags am Freitag (20:30 Uhr) nach Syndesmoseproblemen möglicherweise sogar in der Startelf der kriselnden Stuttgarter, erklärte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag.

Comeback von Silas nach acht Monaten rückt näher

Stürmer Silas Katompa Mvumpa und Offensivspieler Chris Führich seien zumindest Optionen für den Kader. Für Silas wäre es rund acht Monate nach seinem Kreuzbandriss die erste Nominierung. Dagegen steht unter anderem Abwehrspieler Marc Oliver Kempf nach Problemen im Oberschenkel noch nicht zur Verfügung. Offensivspieler Tanguy Coulibaly fällt gelbgesperrt aus.

Matarazzo hofft auf ähnliche Leistung wie in Dortmund

Nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen in Serie ist der VfB auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Mainz ist dagegen seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen und steht auf Rang acht. Trete seine Mannschaft so auf wie zuletzt beim 1:2 in Dortmund, wo sie gegen den Tabellenzweiten großes Engagement zeigte und auch wieder spielerisch überzeugte, könne sie gegen Mainz gewinnen, meinte Matarazzo.