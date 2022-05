VfB Stuttgart: Fehlt Hiroki Ito im Saisonfinale gegen Köln?

per Mail teilen

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart muss im wichtigen letzten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Hiroki Ito bangen.

Der Abwehrspieler fehlte in dieser Trainingswoche aufgrund von Wadenproblemen, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo einen Tag vor dem Spiel am Samstag daheim gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion). Sicher ausfallen werden Philipp Förster (Magen-Darm-Infekt) sowie die langzeitverletzten Profis Mohamed Sankoh, Nikolas Nartey und Silas Katompa Mvumpa.

Direkter Klassenverbleib für den VfB noch möglich

Mit einem Sieg gegen die Domstädter und einer Niederlage von Hertha BSC im Parallelspiel bei Borussia Dortmund könnten die Stuttgarter dank der besseren Tordifferenz noch den Abstiegsrelegationsplatz verlassen und Rang 15 übernehmen. Im schlimmsten Fall droht aber auch noch der direkte Abstieg.

"In München haben wir gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können. Wir wollen alles dafür tun und alles raushauen, um unsere Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Die Jungs sind heiß", sagte Matarazzo. Mit Blick auf die Parallelspiele sagt der VfB-Coach: "Auf der Bank spricht immer jemand über die Ergebnisse in den anderen Stadien. Aber wir wollen den Fokus nur auf unsere eigene Leistung legen."

Für den Coach ging es in dieser Woche darum, die Stimmung nach dem gefühlten Sieg beim 2:2 beim FC Bayern München mit in die Trainingswoche zu nehmen. "Alle Jungs spüren die große Chance", sagte Matarazzo, der vor Kölns Tempo und Angreifer Anthony Modeste warnte.