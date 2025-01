VfB rechnet mit Freiburger Reaktion - Mittelstädt wieder fit

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart stellt sich auf einen besonders motivierten SC Freiburg und eine schwierige Aufgabe ein. Für VfB-Trainer Hoeneß hat das Duell einen speziellen Reiz.

Trainer Sebastian Hoeneß fordert von seinem VfB Stuttgart im Landesduell mit dem SC Freiburg eine mental reife Leistung. Seine Elf müsse "wieder ans Äußerste" gehen und brauche eine "absolute Spitzenleistung", sagte der Coach vor dem Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr in SWR1 Stadion und im Audio-Livestream auf sportschau.de). "Es darf keine Rolle spielen, dass wir erst vor zwei Tagen gespielt haben. Wir müssen über den Kopf, über die mentale Schiene das Spiel bestreiten", so Hoeneß.

Folgt der dritte Sieg im neuen Jahr?

Das Heimspiel gegen die Südbadener sei durchaus ein besonderes. "Es hat Prestige", sagte der 42-Jährige: "Es ist aber auch ein wichtiges Bundesligaduell, weil wir in der Tabelle nebeneinander stehen. Das ist entscheidender. Dass wir in der Lage sind, einen Riesenstart hinzulegen." Die Schwaben können mit dem dritten Sieg nach dem Neustart ihren gelungenen Auftakt ins Jahr 2025 abrunden.

Hoeneß geht allerdings davon aus, dass sich die Freiburger nach ihrem 1:4 in Frankfurt am Dienstag "sehr viel vornehmen werden", wie er sagte. "Sie wollen eine Reaktion zeigen. Freiburg war immer dafür bekannt, dass sie dazu in der Lage sind." Die Schwaben könnten sich mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel festsetzen und den Landesrivalen um fünf Punkte distanzieren. Im Falle einer Niederlage würde der VfB hinter den SC Freiburg zurückfallen.

Maximilian Mittelstädt ist wieder fit

Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt steht dem VfB wieder zur Verfügung. Der Nationalspieler hatte beim 2:1 gegen RB Leipzig wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich gefehlt. Ob Mittelstädt wieder in die Startelf rückt, ließ Hoeneß offen.