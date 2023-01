VfB Stuttgart verlängert mit Stürmer Silas bis 2026

Silas Katompa Mvumpa bleibt längerfristig beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die Schwaben binden den kongolesischen Stürmer vorzeitig bis 2026.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre, wie die Stuttgarter am Sonntag mitteilten. "Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel", sagte der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der frühzeitig erklärt hatte, dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Kongolesen eine "hohe Priorität" habe. "In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen."

Silas mit 25 Toren für den VfB

Silas war im Sommer 2019 vom FC Paris zum VfB gekommen und bestritt wettbewerbsübergreifend seitdem 83 Pflichtspiele. Er erzielte dabei 25 Tore und bereitete 15 Treffer vor. Mit vier Toren und zwei Vorlagen in Liga und Pokal ist Silas in dieser Saison der beste Scorer des Tabellen-16. Auf Instagram schrieb der Kongolese zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich bin sehr glücklich, das Abenteuer in diesem außergewöhnlichen Club fortzusetzen."

Silas zu seiner Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart

Verletzungen und Probleme abseits des Platzes

Silas wurde in seine Entwicklung immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Die Saison 2021/22 verpasste er aufgrund eines Kreuzbandrisses, einer Corona-Erkrankung und einer Schulterverletzung nahezu komplett. Erst in der aktuellen Spielzeit fand er seinen Rhythmus wieder und etablierte sich sowohl unter Ex-Coach Pellegrino Matarazzo als auch unter Interimstrainer Michael Wimmer als Stammkraft in einer Mannschaft, die immer wieder Rückschläge verdauen musste.

Aber auch abseits des Rasens war Silas' Zeit in Stuttgart nicht immer von Leichtigkeit geprägt. Im Juni 2021 hatte der VfB bekannt gegeben, dass der Stürmer bis dahin unter falscher Identität gespielt hatte. Daraufhin hatte er als mutmaßliches Opfer der Machenschaften eines dubiosen Spielervermittlers eine Sperre absitzen und eine Geldstrafe des DFB bezahlen müssen. Eine Verhandlung vor dem Stuttgarter Amtsgericht steht noch aus, weil Silas einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen in Bezug auf seine gefälschte Identität nicht akzeptieren will.

VfB mit Silas und Coach Labbadia ins Trainingslager

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen und dem neuen Coach Bruno Labbadia wird sich Silas ab Montag im spanischen Marbella auf die restliche Saison und den Kampf um den Klassenerhalt vorbereiten. Für Sportdirektor Wohlgemuth geht die Suche nach potenziellen Verstärkungen indes weiter. Auch weitere Vertragsgespräche dürften anstehen. An die Personalie Silas, die zuletzt "hohe Priorität" genoss, kann er aber schon einmal einen Haken machen.