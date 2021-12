Relegationsplatz trübt die Weihnachtsfreude beim VfB Stuttgart

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat sich mit einer 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln in die Winterpause verabschiedet und muss Weihnachten nun auf dem Relegationsplatz verbringen. Was gibt den Schwaben dennoch Hoffnung?

Modeste, Modeste, Anthony Modeste - wer auch sonst? Trainer Pellegrino Matarazzo sprach von einem "Stich ins Herz". Drei Tore hat der VfB Stuttgart in der laufenden Saison beim 1. FC Köln kassiert - zwei im DFB-Pokal und eines am Sonntag in der Bundesiga. Und dreimal war es Anthony Modeste, der den Schwaben einen eingeschenkt hat. Das Resultat: 0:1 und die Feiertage auf dem Relegationsplatz.

"Der Tabellenplatz ist erstmal nicht wichtig", meinte VfB-Keeper Florian Müller im Interview mit SWR Sport. Hätten wir das Spiel gewonnen, wären wir 12. und jeder wäre begeistert gewesen. Wir müssen auf uns blicken und an uns arbeiten in der Pause. Jeder muss sich die Situation bewusst machen und im neuen Jahr kämpfen. Wir sind eine gute Mannschaft, müssen das nur auf den Platz bringen."

VfB Stuttgart mit immensem Verletzungspech

Richtig ist: Der VfB musste sich über die gesamte Hinrunde mit großen Verletzungs-Sorgen herumschlagen. Mit Saša Kalajdžić und Silas Katompa Mvumpa fielen gleicht zwei Leistungsträger monatelang aus. Hinzu kamen immer wieder Spieler mit positiven Corona-Tests. Auf Kalajdžić muss Matarazzo noch ein paar Tage warten. Ansonsten wird die Verletztenliste Stück für Stück kürzer.

Für die Rückrunde gibt sich Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo aber optimistisch: "Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir uns rauskämpfen können, haben aber immer wieder Rückschläge erhalten", sagte der 44-Jährige. "Ich bin mir sehr sicher, dass alle im Team an Bord sind und wir eine Gruppe sind, die funktioniert und versteht, worum es geht. Wir müssen uns weiter entwickeln."

VfB Stuttgart braucht mehr Offensiv-Power

Die Entwicklung wird notwendig sein. Denn eine kürzere Verletztenliste alleine wird im Abstiegskampf kaum helfen. Vor allem im Spiel nach vorne muss der VfB Stuttgart dringend nachlegen. Von den 22 Treffern in der Hinrunde haben alle VfB-Stürmer zusammen nur fünf Tore gemacht. Top-Torjäger ist immer noch Konstantinos Mavropanos (vier Tore) - ein Innenverteidiger.

Der Relegationsplatz ist quasi das logische Resultat. "Das ist kein schönes Gefühl", meint Abwehrspieler Waldemar Anton, "dennoch haben wir in den letzten Spielen gezeigt, was uns stark macht. Darauf werden wir aufbauen und weiter arbeiten, jetzt genießen wir aber erstmal die freien Tage. Wenn es weitergeht, werden wir voll dabei sein und alles geben, um unten aus der Tabelle wieder rauszukommen."