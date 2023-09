Comeback rückt näher: VfB Stuttgart bald wieder mit Vagnoman

per Mail teilen

Josha Vagnoman fehlt dem VfB Stuttgart bislang aufgrund einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß. Nun rückt ein Comeback näher.

"Er steht ganz kurz davor aus der Reha-Zeit zu uns rüberzukommen und die letzten Schritte Richtung Mannschaftstraining zu machen", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. "Ab Dienstag wird er bei uns aufgebaut, dann kann es relativ schnell gehen. Dann ist es trotzdem so, dass er drei Monate raus war. Wir geben ihm die Zeit, die er braucht", sagte der Coach.

Wahrscheinlich sei der Außenbahnspieler jedoch "schnell in der Lage, wieder ein Faktor zu werden", sagte Hoeneß. Der 22 Jahre alte Neu-Nationalspieler Vagnoman fehlt dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten seit Wochen wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß.

Im Heimspiel am Samstag (ab 15:30 Uhr, live im sportschau.de-Livecenter und bei SWR1 Stadion) gegen den SC Freiburg kann Hoeneß unterdessen wieder auf Mittelfeldspieler Enzo Millot bauen, der beim 1:5 in Leipzig wegen Wadenproblemen ausgesetzt hatte. Millot sei gegen die Südbadener ebenso wie Neuzugang Angelo Stiller eine Option für die Startelf, kündigte Hoeneß an.

VfB gegen Freiburg: Stuttgart zieht oft den Kürzeren

Gegen die Freiburger von Trainer Christian Streich haben die Schwaben zuletzt oft das Nachsehen gehabt: Die vergangenen sechs Bundesliga-Duelle verlor der VfB.