"Ganz anderes Spiel": VfB Stuttgart mit "breiter Brust" zu Union Berlin

Programm-Tipp

Höhepunkte, Interviews und Analysen zum Spiel des VfB Stuttgart bei Union Berlin gibt es am Sonntag ab 21:45 Uhr, bei SWR Sport BW im SWR Fernsehen. Zu hören gibt es das Spiel in Ausschnitten live in SWR1 Stadion am Samstag ab 14 Uhr.