Der VfB Stuttgart und der freudige Blick auf das Restprogramm

Nach dem wichtigen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach beim VfB Stuttgart die Zuversicht zurück - vor allem mit Blick auf das Restprogramm.

Was war das für ein Befreiungsschlag? 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach und das noch 0:2-Rückstand. Nach zuvor neun Spielen ohne Sieg hat der VfB Stuttgart nun endlich wieder Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft.

Sportdirektor Sven Mislintat sprach gegenüber SWR Sport von einem "Startschuss" - und hofft: "Sowas kann Energie freisetzen."

Noch hat der VfB Stuttgart einen Punkt Rückstand auf Hertha BSC (Relegationsplatz) und drei Zähler aufs rettende Ufer. Doch das wichtigste ist: Die Schwaben haben die Rettung in der eigenen Hand. Denn das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo muss noch gegen die versammelte Konkurrenz im Abstiegskampf antreten. Der FC Augsburg (vier Punkte vor dem VfB) kommt bereits am 19. März in die Mercedes-Benz-Arena. Eine Woche später fährt der VfB Stuttgart zum Keller-Duell nach Bielefeld und Ende April (23.04.) kommt es zum Showdown mit Hertha BSC im Berliner Olympiastadion.

VfB Stuttgart glaubt wieder an sich selbst

Zugegeben: An dem Spielplan hätte selbst eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach nichts geändert. Bei vier Punkten Rückstand hätte der VfB Stuttgart jedoch auf Fehler der Konkurrenz hoffen müssen. Und noch etwas hat sich fundamental geändert: Nach Monaten der Tristesse und Wochen der deprimierenden Last-Minute-Gegentore glauben die Schwaben wieder an sich - auf dem Feld und auf den Tribünen.

Doch Mislintat warnt: "Ein Sieg reicht nicht." Schließlich hat der VfB Stuttgart auch noch ein paar richtige Kracher im Restprogramm. "In der Bundesliga sind alle Spiele richtig schwer und mindestens eins der nächsten neun nicht nur richtig schwer, sondern richtig, richtig schwer: gegen Bayern München", so der Sportdirektor.

Zudem muss Stuttgart noch gegen Union Berlin (12.03.), Borussia Dortmund (08.04.) und formstarke Mainzer ran (16.04.). Aber "wir haben eine siegfähige Mannschaft auf dem Platz. Und das ist das Wichtige", meint Mislintat, "dass du jedes Spiel wirklich das Gefühl hast, du kannst was holen. Und das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende tatsächlich was holst".