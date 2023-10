Die Stimmung beim öffentlichen Training des VfB Stuttgart ist bestens. Die Fans freut der Höhenflug ihrer Mannschaft - auch wenn sie nur vorsichtig optimistisch sind.

Es sind gute Voraussetzungen für ein Training: strahlender Sonnenschein und blauer Himmel über dem VfB-Gelände, dazu der Rückenwind aus den vergangenen Bundesliga-Spielen. Mit sechs Siegen aus sieben Partien steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf Platz zwei der Tabelle. Die Fans freut’s, zahlreich versammeln sie sich am Mittwoch ab 10:30 Uhr auf dem Trainingsgelände in Bad Cannstatt. Von Kleinkindern bis hin zu den alteingesessenen Anhängern, sie alle wollen das Überraschungsteam der Bundesliga sehen.

Jenny ist noch nicht so lange Fan der Stuttgarter. Als sie dazu kam, lief es noch nicht so gut für die Schwaben. Sie freut sich über den Höhenflug des VfB: "Es ist wieder mehr Freude zu sehen bei den Fans. Ich war auch vor Kurzem beim Spiel dabei, es macht halt einfach Riesenspaß und ich bereue es gar nicht, dazu zu kommen. Und es macht mir auch Spaß, heute hier zu sein und die Spieler einmal live zu sehen."

Dass die vergangenen Jahre beim VfB Stuttgart nicht gut liefen, ist bei vielen Fans der Grund für eher vorsichtigen Optimismus. "Natürlich, also nach den letzten Jahren immer mit Abstiegskampf, ist es jetzt auf jeden Fall Balsam für die Seele, das oben auch mal zu genießen, vor Bayern zu sein. Und es macht auf jeden Fall Spaß, ins Stadion zu gehen", sagt VfB-Fan Chris.

Der Ulmer mahnt aber auch zur Ruhe: "Die Euphorie ist zwar da, aber man sollte halt schon noch die Kirche im Dorf lassen und derzeit den Höhenflug nicht überbewerten. Im Januar und Februar steht ja auch der Afrika-Cup an, wo Guirassy dann weg ist und dadurch bin ich gespannt, wie sie das kompensieren."

Der VfB Stuttgart beim Training am Mittwochvormittag picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ähnlich sieht es VfB-Anhänger Paul. "Ich habe die großen Zeiten des VfB eher weniger miterlebt. Und für mich, der eigentlich nur so etwas schlechtere Zeiten kennt, ist es schon mal was echt Nices." Er sagt aber auch: "Ich finde schon, dass man mittlerweile andere Ansprüche hat als zum Ende der letzten Saison. Man kann schon mit der oberen Tabellenhälfte rechnen."

Darf man als Stuttgart-Fan mal so richtig träumen?

"Träumen auf jeden Fall. Aber ich würde mich erstmal freuen, wenn wir dieses Jahr nicht um den Abstieg spielen müssen", sagt Annabelle. "Es freut mich sehr, vor allem, da die letzten Jahre ja nicht so gut gelaufen sind. Und wenn man das dann jetzt mitbekommen darf, ist schon ein richtig schönes Gefühl."

Sie ist mit ihrem Papa Klaus beim Training. Er sagt, er habe den Höhenflug damals schon miterlebt und er freue sich, dass er es wieder erleben darf - verweist aber auch auf die Worte von Trainer Hoeneß: "So wie es der Trainer immer sagt, in Demut von Spiel zu Spiel. Und das, was am Ende dabei herauskommt, was besser ist als letztes Jahr, ist alles in Ordnung."

Eine kleine Gruppe Kindergartenkinder steht am Platz, mit selbstgemalten Bildern warten sie auf die VfB-Profis, die nach dem Training Autogramme geben und Fotos machen. Sie sind an diesem Tag vermutlich die einzigen, denen die vergangenen Saisons völlig egal sind.