Das lange Nachdenken des VfB Stuttgart: Wer wird eigentlich Trainer?

Es ist fast schon wieder drei Wochen her, dass der VfB mit 0:2 in Leverkusen verlor. Das letzte Spiel vor der Winterpause. Noch viel länger wird die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat diskutiert. Kaum erwähnt wird Michael Wimmer. Es wird Zeit über den Trainer zu reden, findet Sportreporter Detlev Lindner.

Nachdenken, diskutieren, austauschen. So stelle ich mir den VfB-Vorstand in der WM-Pause vor. "Wir werden keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir haben gesagt, dass wir uns gemeinsam ein Bild von der Situation machen wollen", umschreibt Vorstandsboss Alexander Wehrle die ungewisse Zukunft von Sportdirektor und Trainer. Ich weiß nicht, welche Gedankenakrobatik Wehrle betreibt. Von mir bekommt er für diesen Gedankenmarathon keine Höchstnoten.

Klare Faktenlage

Die sportlichen Fakten liegen spätestens seit Beginn der Spielpause offen. Michael Wimmer erklärte, dass er gerne Cheftrainer bleiben würde. Sven Mislintat drängte schon zuvor auf Klarheit, was seinen auslaufenden Vertrag angeht. Der VfB antwortete mit Unklarheit. Ich frage mich, ob der Vorstand überhaupt weiß was er will. Oder bringen die Vorstandsberater Philipp Lahm und Sami Khedira die VfB-Entscheidungsträger in ihren Gedankengängen durcheinander?

Viel Sportdirektor, wenig Trainer

Der Sportdirektor ist wichtig. Für mich ist der Trainer wichtiger. Er ist Ansprechpartner Nummer 1 für die Mannschaft und allein um diese geht es. Sie soll den Klassenerhalt schaffen - ihre Stimme ist die Wichtigste.

Michael Wimmer übernahm von Pellegrino Matarazzo, gewann alle drei Bundesliga-Heimspiele, dazu noch im Pokal das furiose 6:0 gegen Bielefeld. Auswärts gab's drei Niederlagen. Das Wimmer-Bild ist also längst gemalt, Bild-Deuter Alexander Wehrle wertet weiter aus. Die Mannschaft weiß immer noch nicht, wer verantwortlicher Übungsleiter gegen den Abstieg sein wird. Auch so kann man einen Trainer bloßstellen.

Wäre der VfB von Michael Wimmer überzeugt, wäre ein schnelles Statement möglich und hilfreich gewesen. So verschwindet die Personalie Wimmer hinter der Personalie Mislintat, der Trainer wird zur stimmlosen Marionette. Während die VfB-Kicker zumindest im eigenen Stadion als erstligafähiges Team gefeiert wurden, habe ich mittlerweile Zweifel, ob das Team Vorstand wirklich erstklassig ist.