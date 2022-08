Nach Gelb-Rot: VfB-Coach Matarazzo telefoniert von der Tribüne

per Mail teilen

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo musste im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln wegen Meckerns auf die Tribüne. Von dort aus hielt der Coach trotzdem Kontakt mit der Bank.

Der 44-Jährige war beim 0:0 des VfB Stuttgart in Köln in der 72. Minute mit Gelb-Rot aus dem Innenraum verbannt worden. Zum ersten Mal in seiner Trainer-Karriere musste der VfB-Coach auf der Tribüne Platz nehmen. Von da aus sei es aber "schon möglich gewesen, Einfluss zu nehmen", sagte Matarazzo nach dem Spiel. Und wie...

Matarazzo mit Telefon am Ohr

Er hatte einen Platz genau hinter der Trainerbank. Von dort aus brüllte er Anweisungen auf das Spielfeld oder winkte auch mal sein Trainerteam zu sich. Zwischenzeitlich sah man ihn sogar mit dem Handy am Ohr. Nach der Partie witzelte Matarazzo: "Ich habe mal mit Nachbarn telefoniert, weil ein Gartenfest ansteht." Danach wurde er aber ernster und erklärte: "Ich habe mit der Bank telefoniert, mit dem Co-Trainer. Sven [Mislintat] hat sein Handy dabei gehabt und dann habe ich mit dem Co-Trainer telefoniert bezüglich Wechseln und Inhalten, die man weitergeben kann."

Mislintat: "Wir haben ihn lieber auf der Bank"

Und auch VfB-Sportdirektor Mislintat antwortete zunächst scherzhaft auf die Frage, mit wem der Coach denn telefoniert habe: "Ich denke, USA. Dort lebt seine Familie." Er fügte dann aber noch etwas ernsthafter hinzu: "Es ist ja klar, dass er weiter versucht hat, Einfluss zu nehmen." Er habe ein gutes Bild abgegeben auf der Tribüne neben Busfahrer und Staff.

"Aber wir haben ihn lieber auf der Bank", resümierte Mislintat. Und auch Matarazzo äußerte sich selbstkritisch zu seiner Platzverweis-Premiere: "Wenn man schon eine Gelbe Karte hat, kann man schon mal cleverer agieren." Man sollte sich im Griff haben, aber er sei auf 180 gewesen und hätte nicht "die notwendige Kontrolle" gehabt.

Diese fehlende Kontrolle wird Matarazzo gegebenenfalls beim nächsten Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag 03.09., 15:30 Uhr) bezahlen müssen, sollte das DFL-Sportgericht nach dem Platzverweis gegen ihn eine Sperre aussprechen.